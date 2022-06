El exmilitar Francisco Luis Correa, señalado de estructurar la operación del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, estaría interesado en negociar con la Fiscalía. Así lo informó El Tiempo, luego de conocer en exclusiva el mensaje que Correa le envió al fiscal encargado del caso.



El sujeto acusado de ser el ‘cerebro’ de la operación para asesinar al fiscal antimafia el pasado 10 de mayo no aceptó los cargos de homicidio y porte ilegal de armas. Sin embargo, según la versión del diario mencionado, “está listo para explorar una negociación con la Fiscalía”.



Una fuente cercana al hombre indicó que los puntos que ofreció se mantendrán bajo reserva, pero “están relacionados con dos personas que los contactaron para planear y ejecutar el crimen”.



"Uno de los puntos, en los que ya ha avanzado la Dijín, es cómo le llegó el dinero para pagar a sicarios, campaneros y hasta al hombre que transportó a la banda. La información que se exhibió en la audiencia reservada es demoledora", dijo la fuente anónima.



Asimismo, se reveló que Correa pidió garantías de seguridad para poder entregar a la Fiscalía la información que tiene. Hay dos datos importantes que podría esclarecer: si un mafioso colombiano fue el enlace con las bandas que ordenaron el crimen y si es cierto que se contactó a la banda criminal venezolana ´Tren de Aragua'.



Entretanto, la Fiscalía informó que fueron seis las personas involucradas en el crimen: Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño se encargaron de seguir y ubicar a la víctima, Eiverson Adrián Zabaleta era el encargado de transportar los sicarios y Wendre Still Scott es el presunto sicario. Un último ciudadano está siendo buscado por las autoridades.