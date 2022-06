Caso Marcelo Pecci: familia del fiscal pide máxima condena para los asesinos 

En el marco de una audiencia audiencia de verificación de allanamiento en contra de las cuatro personas que aceptaron cargos por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, uno de los familiares pidió la máxima condena contra ellos.

"Esperamos y solicitamos que a estas cuatro personas, a estos cuatro criminales que hicieron lo que hicieron, se les aplique la máxima pena que pasen detrás de rejas encerrados y alejados de la sociedad el mayor tiempo de sus vidas posibles, porque a nosotros eso no nos va a devolver a nuestro familiar, pero sí debería impedir que puedan seguir delinquiendo”, dijo el familiar.



Las cuatro personas que aceptaron cargos son Wendre Still Scott, presunto sicario; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes hicieron labores de seguimiento; Eiverson Adrián Zabaleta, quien presuntamente cumplió labores de transporte.



Por su parte, Francisco Correa Galeano, quien estructuró la operación, fue la única persona que no aceptó cargos.

Sexto integrante

Las autoridades buscan a un sexto presunto implicado en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Cartagena el pasado 10 de mayo.



El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, reveló que este sexto implicado se llama Gabriel Carlos Salinas Mendoza y habría salido del país, probablemente hacia Venezuela.