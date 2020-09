¿Carlos Holmes Trujillo es el nuevo 'escudero' del Presidente?, lo que dicen analistas

Erika Mantilla

El presidente Iván Duque ya tiene quién lo defienda. Esa es la sensación que han dejado en la opinión pública las últimas intervenciones del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, así como sus continuos y frenteros choques con los mayores representantes de la oposición al Gobierno.



De hecho, para muchos analistas el vallecaucano se ha convertido en el escudero del que, decían, le hacía falta al Mandatario de los colombianos.



Incluso, varias voces ya comparan el rol de Trujillo con el que en su momento desempeñó Horacio Serpa Uribe, quien desde el Ministerio del Interior defendió con vigorosidad al entonces presidente Ernesto Samper.



También hacen la semejanza con el papel que tuvo a su cargo el entonces ministro de la Defensa Juan Manuel Santos en momentos en que el Gobierno de Álvaro Uribe enfrentó uno de las mayores oleadas de violencia por parte de la hoy extinta guerrilla de las Farc, que incluyó secuestros masivos, atentados de diversa índole y el aumento de su participación en el negocio del narcotráfico.

Curiosamente, luego de ser referentes de primera línea durante esos mandatos, ambos terminaron siendo candidatos presidenciales, aunque con resultados disímiles. ¿Se repetirá la historia con Carlos Holmes Trujillo, en el sentido de que será quien recoja las banderas del uribismo, de cara a las presidenciales del 2022?



Lo cierto es que en las últimas semanas el hoy Ministro de la Defensa ha empezado a proyectarse como la voz fuerte del Gobierno, para lo cual ha recurrido a la experiencia que ha acumulado a lo largo de su participación protagónica en los mandatos de César Gaviria, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y, por supuesto, el propio Iván Duque.



En opinión de los expertos, su hablar recio, su talante de político y su capacidad para saber sortear los momentos difíciles, le han permitido a Trujillo, a sus 69 años de edad, convertirse en la figura del actual Ejecutivo y en el mayor defensor del hoy Presidente de la República, a quien hace dos años acompañó de lleno en su disputa por la Casa de Nariño.



“Las peleas políticas que está teniendo le han avivado las gestas de antaño, pero lo cierto es que, gracias a su buen discurso y el tono que usa, él ha sido la contención a muy duros cuestionamientos a la Administración Duque en la responsabilidad que se le quiere señalar a esta en los asesinatos de líderes sociales, las masacres de los últimos meses y la muerte de civiles en confusos hechos protagonizados por miembros de la Policía y el Ejército”, le dijo un analista político a El País.

Las controversias



Las más recientes y álgidas polémicas en las que ha participado Carlos Holmes Trujillo han sido con el senador Gustavo Petro, quien en el futuro inmediato podría convertirse en su gran contendor en las elecciones presidenciales, si el hoy Ministro decide presentar su nombre a la carrera interna del partido Centro Democrático por el primer cargo del país.



Lo cierto es que, tras los hechos de alteración del orden público registrados los días 9 y 10 de septiembre en Bogotá y otras ciudades, el jefe de la cartera de Defensa señaló al congresista de la Colombia Humana como uno de los responsable de haber animado las acciones violentas que protagonizaron algunos manifestantes.



“Indigna que politiqueros con muerte y vandalismo usen destrucción causada por criminales violentos para hacer oposición calumniando al Gobierno. Apoyo a institución policial, castigo a quienes hayan delinquido, respeto a protesta pacífica y acción legítima del Estado contra violentos”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado 10 de septiembre, ante los hechos que se registraron tras el homicidio de Javier Ordóñez por parte de varios uniformados en Bogotá.



Petro, a su vez contestó: “Usted Carlos Holmes Trujillo, quiere procesar a quienes protestan en vez de procesar a los asesinos. Ante la masacre del pueblo bogotano usted busca impunidad, como ha sucedido con más de 700 asesinatos de líderes sociales y 51 masacres en el país. Un politiquero jugando con la guerra”.



Y esta semana el enfrentamiento no cesó. El funcionario volvió a la red social en la que suma 196.000 seguidores: “Los beneficiarios de la democracia que quisieron destruir con las armas y el delito, siguen practicando la añeja costumbre de señalarla de dictadura, mientras usan y abusan de sus mecanismos para llegar al poder e imponer después la tiranía y proyectos totalitarios”.



Sintiéndose aludido, el senador respondió: “Lo que usted llama democracia en aquella época en que su padre colaboraba con Pablo Escobar, era el Frente Nacional y el estado de sitio que muchos jóvenes derrotaron con la Constitución del 91. Parece que usted extraña ese régimen y nos quiere devolver a él”, refiriéndose a quien fuera congresista por el Partido Liberal.



“Atacar cobardemente memoria de mi padre, fallecido hace 30 años, describe bien sus prácticas. Quienes lo conocieron saben que fue un intelectual, gran penalista, y orador que dio brillo al Parlamento y a Colombia, en cuya representación ganó concurso mundial de oratoria”, volvió a escribir el jefe de la cartera de Defensa.



Ahora bien, desde el Congreso el principal cuestionador de Trujillo ha sido Jorge Robledo, quien le pidió a la Procuraduría que lo investigue por “haber violado la Constitución” al permitir, junto con el presidente Duque, la presencia “no autorizada” en el país de militares de Estados Unidos.



Y de nuevo el Ministro, quien el 13 de octubre tendrá que enfrentar un debate de moción de censura en el Senado por esa razón, recurrió a Twitter: “Amenaza no, senador. Lo que haré será acudir a los derechos que me garantizan la Constitución y la ley para desvirtuar las infamias que usted acostumbra lanzar contra mí, bajo la sombrilla de la inviolabilidad parlamentaria que confunde con inmunidad o impunidad”.

¿Presidenciable?



El senador uribista John Harold Suárez destaca que “Carlos Holmes Trujillo posee las calidades y experiencia para aspirar nuevamente a la Presidencia para el 2022 por nuestro partido”, pero precisó que en esa colectividad todavía no se ha decidido cómo se escogerá al candidato que tendrá la misión de retener el poder.



Pero sin duda el haber picado en punta le estaría dando una ventaja al Mindefensa frente a los eventuales competidores que tendría en el uribismo, tales como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia y el exviceministro Rafael Nieto.



No obstante, “la carrera en el sector público y la actividad política de Carlos Holmes lo apuntalan como la figura más prominente del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales del 2022”, plantea el analista político Jhon Mario González.



De igual forma, el politólogo Luis Estrada considera que “hoy Trujillo es el ministro estrella de Iván Duque, y eso le podrá ayudar a consolidarse en su aspiración presidencial. No hay que olvidar que a los pocos meses de haber comenzado el Gobierno, él reconoció en un foro que sí tenía esa aspiración”.

Con la Corte



Esta semana, el ministro Carlos Holmes Trujillo estuvo en el centro de la polémica cuando algunos sectores señalaron que no quería acatar el fallo de la Corte Suprema sobre el papel de la Fuerza Pública durante la protesta social.



El alto tribunal exigió al Ejecutivo presentar disculpas por las irregularidades en máximo 48 horas. Pero el Ministro de la Defensa dijo que la fuerza pública no incurre en excesos y que la responsabilidad es individual.



Además, señaló que la “protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución Política y esta se cumple dentro de la política de convivencia y seguridad ciudadana”. Agregó que la fuerza pública “vela por garantizar la vida, los derechos, las libertades y la integridad personal de todos los ciudadanos”.



Asimismo, afirmó que el Gobierno solicitará a la Corte Constitucional que revise la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.



Sobre el acto de perdón, Carlos Holmes Trujillo aseguró que las disculpas las presentó el pasado 11 de septiembre.