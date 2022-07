Capturan a miembros del Clan del Golfo que pretendían atentar contra policías en Atlántico

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en el marco de la Operación ‘Victoria’, asestó el que quizá sea el golpe más contundente en el Atlántico al ‘Clan del Golfo’ con las capturas de siete de sus presuntos miembros y la aprehensión de uno más, quienes al parecer llegaron a la ciudad con la intención de atentar contra miembros de la fuerza pública.



“Fue un trabajo coordinado entre las seccionales de Inteligencia e Investigación Judicial y el Gaula de la Metropolitana de Barranquilla y del Departamento de Policía Atlántico el que evitó que estas personas efectuaran acciones que afectaran la vida de nuestros policías cometiendo atentados sicariales o terroristas”, dice el informe.



Agrega que en menos de 30 horas se desarrolló la fase final de la Operación, la cual había iniciado desde el mes de abril cuando el ‘Clan del Golfo’ inició acciones contra la Fuerza Pública. “En Barranquilla y su área metropolitana se tomaron las medidas de seguridad pertinentes en las diferentes instalaciones policiales y, además, constantemente se les entregaban recomendaciones a cada uno de nuestros hombres y mujeres para que tuvieran siempre presente la seguridad operacional”.



Mientras se realizaba ese trabajo preventivo que fue fundamental para evitar que las amenazas del ‘Clan del Golfo’ se hicieran efectivas, otro trabajo silencioso era desarrollado por investigadores que usaron las herramientas tecnológicas y las fuentes humanas para la identificación de personas, vehículos y viviendas que tendrían relación con el grupo armado organizado.

Así cayeron

Luego de que el trabajo de inteligencia permitiera la emisión de alertas tempranas y de que todas las unidades policiales fueran enteradas de características de personas y vehículos así como de modus operandi, “uno de nuestros uniformados que prestaba guardia en la subestación Juan Mina y que estaba atento a la seguridad operacional, el sábado hacia el mediodía se percató de la presencia de un hombre y una mujer que merodeaban los alrededores de la instalación policial, al parecer, haciendo fotos y videos y analizando las rondas de las patrullas de vigilancia y los movimientos del guardia”.



El funcionario policial alertó a las demás patrullas y de esta forma estas dos personas fueron interceptadas. Se les halló una granada de fragmentación, cordón detonante y panfletos alusivos a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. Fueron identificados como Wendy Yurani Guzmán Palacios, de 32 años, quien registra una anotación por lesiones personales; y Marlon David Ramos Ramírez, de 22 años, quien tiene una anotación por porte ilegal de armas de fuego. Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía.



Fuentes humanas manifestaron que esta mujer, presuntamente, había recibido en una vivienda del barrio Carrizal a Ramos Ramírez, quien llegó a la ciudad procedente de Cartagena, y a otros dos hombres. Sin embargo, cuando se fue a hacer la verificación correspondiente, los investigadores fueron informados de que los sujetos habrían sido alertados de estas dos primeras capturas y se trasladaron ese mismo día hacia el municipio de Soledad.



Hasta el barrio Ciudadela Metropolitana se trasladaron los investigadores que con la ayuda de las fuentes y en coordinación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ubicaron a los otros dos sujetos. Se trata de un sujeto de 32 años y quien registra anotaciones por porte de armas de fuego, apropiación ilegal de tierras y porte de estupefacientes; y otro, de 20 años. A estos hombres se les halló en su poder un arma de fuego artesanal y un proveedor para fusil con 10 cartuchos. Sus nombres no serán revelados para no entorpecer la investigación.



Las últimas tres capturas y la aprehensión de una menor se dieron poco menos de 30 horas después de las dos primeras, esta vez en el barrio La Esmeralda, de Barranquilla. Miembros de la Unidad de Intervención Policial que se encontraban de apoyo a las patrullas de los cuadrantes en este sector de la ciudad y que también habían sido alertada de la presencia de los miembros del ‘Clan del Golfo’ y de sus intenciones para atentar contra policías, se percataron de que sujetos se movilizaban en una motocicleta cuyas características estaban relacionadas en una de las alertas referentes a las actuaciones del grupo armado organizado.



Fue así como solicitaron el apoyo de más unidades policiales e ingresaron a una vivienda que la comunidad señaló como el sitio a donde se habían metido los sujetos que se movilizaban en ese vehículo. Fue ahí donde capturaron a tres hombres y aprehendieron a una menor de 17 años. A estas personas les incautaron un arma de fuego calibre nueve milímetros, una motocicleta y cuatro panfletos amenazantes alusivos a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.



Los capturados fueron identificados como Jesús David Garay Paternina, de 27 años, quien registra cuatro anotaciones por homicidio, dos por hurto agravado, y tres por porte ilegal de armas de fuego; José De los Santos Anaya Torres, de 26 años, quien tiene una anotación por porte ilegal de armas de fuego; y Samuel David Montero Barón, de 19 años.

La estrategia del Clan del Golfo

El trabajo anticipado de la Policía permitió que el ‘Clan del Golfo’ no tuviera la oportunidad de asentarse por completo en Barranquilla y su área metropolitana. La estrategia utilizada por el grupo armado organizado es enviar comisiones desde otras ciudades de la región Caribe para coordinar las acciones del grupo delictivo en el Atlántico. No obstante, sus planes han sido frustrados con las capturas de los cabecillas.



Esta no es la excepción, la mayoría de los capturados fueron enviados desde departamentos como Córdoba, Bolívar y Sucre para que realizaran las acciones contra la Policía en Barranquilla y su área metropolitana.



En el caso de los primeros capturados, al parecer, fueron recibidos por la mujer en su casa, en el barrio Carrizal, mientras que los últimos cuatro, según fuentes de inteligencia, vivían en una habitación arrendada hacía aproximadamente dos meses y pagaban 300 mil pesos de arriendo.



Estas personas, presuntamente, estarían bajo el mando de alias ‘Don Antonio’, cabecilla de la estructura del ‘Clan del Golfo’ ‘Nelson Darío Hurtado’, antes denominada ‘Erlin Pino Duarte’, la cual tiene injerencia en la región Caribe.



“Con estas capturas se evita que el ‘Clan del Golfo’ realizara las acciones en contra de los policías, pero, además, se le da un golpe contundente que desestabiliza a la estructura que delinque en la costa norte colombiana”, termina diciendo el informe policial.