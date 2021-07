Alemana que participó en protestas no podrá ingresar a Colombia por 10 años

Migración Colombia informó que en la noche de este miércoles se legalizó la expulsión del país de la ciudadana alemana Rebecca Linda Marlene Sproesser, quien no podrá regresar a Colombia por 10 años.



De acuerdo con lo indicado por Juan Francisco Espinosa, director de Migración, la mujer quien participó de las jornadas de protesta junto a la llamada 'Primera Línea' en Cali, hacia las 8:00 p.m. abordó en Bogotá un avión con destino a su país de origen.



"Podemos confirmar que hoy (miércoles) aproximadamente a las 20 horas, partió del territorio nacional, la ciudadana alemana Rebecca Linda Marlene Sproesser, la cual fue expulsada del país, tras las respectivas verificaciones", comentó.



Dijo además que la mujer fue expulsada luego de que la Entidad verificó que estaba realizando actos que no correspondían a su estatus de turista ya que, participó de acciones que afectan el orden público y la seguridad de los colombianos.



"Se pudo constatar que desempeñaba acciones o actividades que no correspondían al turismo y dada esa situación se inició con el respectivo trámite de expulsión", detalló Espinosa.

Con relación a la información que aseguraba que la mujer había sido expulsada de forma ilegal, el Director de Migración manifestó que la ciudadana extranjera fue deporta bajo una "decisión soberana".



"A esta ciudadana extranjera se le garantizó en todo momento sus derechos. Esta es una decisión incluye la prohibición de ingreso a territorio nacional por 10 años. Es una decisión discrecional, que cuenta con todo el soporte jurídico", aseveró.



Migración Colombia precisó además, que una vez terminé el tiempo de sanción, la mujer deberá tramitar una visa para volver a ingresar al territorio nacional.



"Buscando salvaguardar la integridad de Rebecca Marlene Sproesser, así como mantener el orden y la seguridad nacional, Migración Colombia, actuando de acuerdo con sus facultades constitucionales y garantizando y respetando los derechos de la ciudadana extranjera, tomó la decisión de expulsarla, de manera discrecional", precisó la Entidad.

Cabe recordar que Rebecca fue detenida en Cali en la tarde de este martes, luego de que delegados de Migración Colombia la requirieron para adelantar un proceso de validación, durante el cual se determinó que se encontraba adelantando actividades que no tenían que ver con su condición de turista.



La mujer, quien llegó al país el pasado 15 de marzo se quedó en la capital del Valle como voluntaria de una escuela de danza y posteriormente se unió a las jornadas de manifestaciones por el paro nacional.



Según detalló la Entidad, la ciudadana fue requerida cuando salió de una diligencia en la sede de Cali de la Fiscalía, a la cual había asistido para entregar su versión sobre un atentado del que aseguro haber sido víctima el pasado 22 de julio.



