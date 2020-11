El servicio de teleconsulta, atención médica al alcance de todos

Luis Carlos Bermeo Gamboa

La medicina y las telecomunicaciones han mantenido una estrecha relación a lo largo de la historia, generando importantes avances para mejorar los servicios médicos y ponerlos al alcance de todas las personas, sin importar el lugar donde se encuentren.



En la actualidad, debido a las contingencias derivadas de la pandemia por Coronavirus, ciencia médica y tecnología se han fusionado en un solo servicio: la teleconsulta, una modalidad virtual de atención en salud a distancia que funciona a través de dispositivos tecnológicos, permitiendo a los pacientes y sus familias mantener su atención clínica con altos estándares de calidad, acceder desde cualquier lugar y protegerse de los posibles riesgos de contagio inherentes a un contexto de pandemia.



Siempre a la vanguardia médica y tecnológica, la Fundación Valle del Lili desarrolló en tiempo récord un sistema de atención por teleconsulta de gran impacto para responder a las necesidades de todos sus pacientes, demostrando su capacidad de evolución permanente.



Como afirma la doctora Luz Ángela Casas Figueroa, médica endocrinóloga e internista, jefe del Servicio de Endocrinología de la Fundación Valle del Lili, “cuando llegó esta situación, en muy buen momento nuestra Institución creó un sistema para dar cobertura a los pacientes con enfermedades crónicas en todas las especialidades médicas, y para atender a otros pacientes que así lo requieran; generando una forma innovadora de controlar este tipo de enfermedades, así como brindar atención, diagnóstico y tratamiento a pacientes que consultan por primera vez, algo que para nosotros como médicos es un apoyo muy importante porque así nuestra atención tiene un mayor alcance”.



Entre abril y octubre de 2020, la Fundación Valle del Lili ha atendido un total de 51.222 teleconsultas a nivel regional, nacional e internacional; provenientes de pacientes ubicados en 35 municipios del Valle, 26 departamentos de Colombia, y diferentes países del mundo como EE.UU., Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Inglaterra y Australia.



De acuerdo con estos indicadores, el porcentaje de atención por teleconsulta, alcanzado durante este periodo de tiempo, ha incrementado un 24% en comparación con la cantidad de consultas presenciales. Es decir, que en el contexto de pandemia, la Fundación Valle del Lili ha logrado atender una gran población de pacientes, que incluye niños, adultos y adultos mayores, que requerían cita por consulta externa, evitando que se desplazaran hasta la Institución.



Para Ana Milena Ángel Duque, paciente caleña radicada hace 16 años en Missouri (EE.UU.), y quien utiliza el servicio de teleconsulta a nivel internacional, “este sistema ha sido de lo mejor que han hecho en la Fundación, porque al no tener que asistir a una consulta te evitas exponerte al coronavirus, y también te ahorras el tiempo que usas en desplazamiento y salas de espera”.



En un principio, Ana Milena solicitó este servicio para seguir el tratamiento de su padre, un paciente de 81 años con diagnóstico de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) quien por su edad y una enfermedad respiratoria de base debe evitar acudir a centros médicos. Sin embargo, gracias a la teleconsulta, su padre, que vive en Cali, continúa sus controles con especialistas de la Fundación Valle del Lili.



Al conocer la ventajas de esta experiencia de atención médica desde la virtualidad, Ana Milena también accedió a sus propias teleconsultas con la doctora Adriana Meses, ginecóloga obstetra de esta misma Institución. “En ningún momento dudé para tomar este servicio, cuando lo solicité ellos me llamaron a mi teléfono en Estados Unidos y la secretaria que me atendió fue muy atenta, me guió paso a paso para entrar a la teleconsulta”, expresa la paciente.



El servicio de teleconsulta también ha sido un aliado para brindar atención psicológica y psiquiátrica a muchos pacientes afectados por las circunstancias de salubridad que vive el mundo. Para la doctora Claudia Ximena Muñoz, psiquiatra de la Fundación Valle del Lili, “las teleconsultas que estamos atendiendo en psiquiatría son de índole muy diversa, pero ahora, frente a la situación de pandemia, una de las causas más frecuentes de teleconsulta ha sido la ansiedad o los episodios de pánico frente a esta situación”.



En este sentido, cuando los pacientes tienen la posibilidad de solicitar una teleconsulta en el momento que lo necesiten, esto permite a los médicos de la Fundación Valle del Lili brindar “un acompañamiento tanto desde la evaluación hacia un diagnóstico, un tratamiento oportuno, no sólo desde lo farmacológico sino también desde lo sicoterapéutico, logrando que estas personas pueda disminuir la ansiedad que tienen, y que puedan empezar, incluso a salir de casa tomando las medidas de bioseguridad”, agrega la doctora Muñoz.



El servicio de teleconsulta se ha convertido en la forma de acceso a la salud propia del momento que vive la humanidad, un servicio que continuará afianzándose a futuro como parte de la nueva realidad. Por ello, es de vital importancia que todas las personas conozcan las condiciones y requerimientos básicos para acceder a una teleconsulta con la Fundación Valle del Lili.



El servicio de teleconsulta también tiene una oficina internacional que brinda atención en inglés y español.

Para acceder a una teleconsulta con la Fundación Valle del Lili, el paciente o su acudiente debe comunicarse a la línea (2) 3319090 extensión 7907. El País

¿Quiénes pueden acceder a este servicio?

Al servicio de teleconsulta externa con la Fundación Valle del Lili pueden acceder pacientes que hayan sido atendidos previamente en la institución y deban continuar su tratamiento.



En casos específicos también pueden acceder pacientes que consultan por primera vez.



También pacientes que no requieran toma de signos vitales, ni examen físico presencial, para la toma de decisiones clínicas.



Pacientes pediátricos que no requieren peso y talla, y que cuenten con acompañamiento de un adulto responsable.



Pacientes psiquiátricos con capacidad para tomar decisiones o que cuenten con acompañante.



Pacientes interdictos con acompañamiento legal.



¿Cómo acceder?

Solo una llamada



Para acceder a una teleconsulta con la Fundación Valle del Lili, el paciente o su acudiente debe comunicarse a la línea (2) 3319090 extensión 7907, donde un agente validará si cumple con los criterios para recibir el servicio, después de esto se le asignará una cita con el médico, y a vuelta de correo se le enviará al paciente un link para acceder a la hora acordada.



En el caso de pacientes que soliciten el servicio a través de una EPS, deben contar con la autorización previa de la entidad y enviarla al correo teleconsulta@fvl.org.co para su respectiva validación.



Si debe realizar algún tipo de copago, también se le enviará al correo un instructivo para realizarlo de forma virtual en la plataforma PSE, para esto el paciente debe contar con una tarjeta débito o crédito. Si la teleconsulta se solicita de forma particular también se puede pagar por este mismo sistema. Después de validado y realizado el pago, la cita será confirmada con 24 horas de antelación.



Conexión

​

El paciente debe conectarse a la teleconsulta 30 minutos antes, teniendo a mano su documento de identidad, de esta forma una secretaria lo guiará en el proceso para que el médico lo atienda. Después de concluir, la historia clínica y órdenes médicas serán enviadas al correo del paciente.



¿Qué se necesita?

A nivel técnico, para realizar una teleconsulta exitosa, el paciente debe contar con un computador, tableta o celular, que tengan habilitados cámara y micrófono, ya que el médico necesitará interactuar, observar y escuchar al paciente para hacer su valoración y diagnóstico. Además, es fundamental contar con una conexión estable a internet.



Al momento de la conexión, por un computador de escritorio o portátil, es recomendable usar el navegador Google Chrome para abrir el link de la teleconsulta. En el caso de dispositivos móviles, es necesario que los pacientes descarguen en su celular o tableta, la aplicación Microsoft Teams, a través de la cual se realizan las teleconsultas.