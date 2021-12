Rey Ruiz salió positivo para covid-19 y no estará en la Feria de Cali

Rey Ruiz, el cantautor cubano de salsa a través de un post en Instagram se disculpó con sus fanáticos por no poder participar en la Feria de Cali, debido a que contrajo ómicron, la nueva sepa del covid-19.



En el video relató como él y varios de sus conocidos lo contrajeron, "tenemos covid desde el lunes pasado. Estamos contagiados desde el fin de semana que fuimos tres parejas a un restaurante. Cuatro de nosotros fuimos positivos esta semana y debido a mi situación no voy a poder llegar a Cali".



El artista mencionó también como ha sufrido la enfermedad, señalando así que ha tenido días muy malos con mucho dolor de garganta.



"He tenido mucho dolor en la garganta, fiebre y sin voz prácticamente. Tal vez comparado con otras personas no ha sido tan difícil, pero como quiera que sea, no estoy en condiciones para cantar, para llevar mi trabajo a cabo", afirmó el salsero.



De igual forma, el cantante se disculpó por este hecho, afirmando que es la primera vez que le ocurre un suceso de esta magnitud, donde le toque cancelar un evento.



"Es la primera vez que me sucede esto en 30 años y quería disculparme con todo el público, la producción, las personas que me contrato, con mis músicos que se quedan sin trabajo este fin de año" (..) "Me da mucha pena lo que está pasando, pero la situación del covid no ha dado posibilidades de recuperación".





Por otro lado, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina hizo un llamado para la comunidad complete su esquema de vacunación y así disfrute de estos eventos.



De igual forma, el mandatario señaló que si existen personas con síntomas gripales, estas se abstengan de participar en eventos y así salvaguardar el bienestar de quienes los rodean.