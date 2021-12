La Feria de Cali 2021 inició este sábado con el tradicional Salsódromo, el evento que marcó, además, el regreso de la máxima fiesta de los caleños a la presencialidad. Conozca aquí el desarrollo:

Las alas del salsódromo

El retorno del salsódromo a la presencialidad se dividió en cuatro alas, en las que los bailarines de las escuelas de baile representaron la Conciencia, la Resiliencia, la Fortaleza, el Renacer y la Alegría de la cultura caleña.



El desfile se inauguró con la participación del ala abanderada, en la que la Escuela de Baile Swing Latino representó el concepto de la resiliencia y, de la mano de 150 bailarines, logró que el pueblo caleño bailara a golpe de salsa.



'Conciencia', el ala número 1, continuó el recorrido a través de la 'Calle de la Feria' con la participación de escuelas como Universal Dance, Combinación Rumbera, Sucursal del Swing, Anfitriones, Hermandad Latina, Imagen y Expresión, Talento Juvenil y Salsa Viva.



'Esperanza', el ala número 2 y que estuvo a cargo de 'King of the swing', siguió la celebración en la Autopista Suroriental con Carrera 31, donde las protagonistas fueron las escuelas Expresión Salsa y Swing, Agosá, Esencia Latina, Step Dance, Herencia Caleña, Bomba Salsera, Salsa Caché, Nueva Juventud.



'Fortaleza', el ala número 3, estuvo representada por 'Los Tremendos de la Salsa', quienes hicieron lucir el trabajo de Sondeluz, Bembelequa, Barrunto, Jacaranda, Senfol, Nuevo Estilo Dance, Sembrando Estrellas y Pioneros del Ritmo.



'Renacer', el ala número 4, inspiró a la reconciliación y el amor que promueven la sana convivencia, para esto, la comparsa 'Éxtasis de la Salsa' articuló el trabajo de las escuelas Cali Rumba y Sabor, Tumbao Caleño, Expresión Salsera, Polifacéticos del Ritmo, Pasión Dance, Stilo y Sabor, School of dance, Polifacéticos del ritmo, Pioneros ONG, Aguanilé.



'Alegría', el ala número 5, tuvo como propósito inspirar este sentimiento y fue dirigida por la Asociación de Mujeres Afrocolombianas y puso a bailar a los caleños gracias al trabajo de las escuelas Sabor Rumbero, Acrosalsa latina, Tropical Swing, Danza Latina, Latín Mambo, Nueva Dimensión, Constelación Latina.



En el marco del desfile de bailarines se abrió un espacio para que la escuela Imperio Juvenil iniciara su participación en el Salsódromo con un homenaje al recordado cantante de música urbana Junior Jein, quien fue asesinado el pasado 13 de junio en Cali.



El paso del colectivo de la vieja guardia hizo notar la salsa clásica que inundó a Cali en los 50 y abrió el paso para que el publico admirara las carrozas alegóricas que hicieron homenaje a distintos artistas salseros.

Las escuelas de salsa se dividieron en cinco alas: 'Conciencia', 'Resiliencia', 'Fortaleza', 'Renacer' y 'Alegría'. Jorge Orozco / El País

La escuela Imperio Juvenil rindió homenaje a Junior Jein, el 'Señor del Pacífico'. Jorge Orozco / El País

Colectivo de la vieja guardia. El País - Jorge Orozco

Carrozas en honor a los grandes íconos de la salsa y de la cultura de Cali desfilan por el llamado 'Corazón de la Feria'. Jorge Orozco / El País

El balance

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, destacó que el Salsódromo 2021 permitió "una reflexión del lenguaje, danza, música, en la intención de la reconciliación".



"A todos y todas gracias por haber venido, recuerden que esta es una Feria que iniciamos con mucha responsabilidad de bioseguridad", resaltó.



El Mandatario invitó a los caleños y turistas a asistir al concierto inaugural de la Feria, que se realizó este sábado en la Unidad Deportiva Mariano Ramos, Oriente de Cali.



"Los invito a Mariano Ramos, donde vamos a tener a 'Alexander Abreu' y a 'Havana D' Primera', y mañana (domingo), un gran festival de timba", apuntó.

Caleños y visitantes se gozaron el regreso del tradicional Salsódromo a la presencialidad. Jorge Orozco / El País

La versión 2021 del Salsódromo representa el regreso del evento a la presencialidad. Raúl Palacios / El País

Los bailarines deleitaron a propios y visitantes. Raúl Palacios / El País

Tensión en la zona de prensa

Periodistas de varios medios, entre ellos de El País, denunciaron que fueron víctimas de agresiones verbales y hasta físicas por parte de algunos de los asistentes a la zona dispuesta para el acceso gratuito, quienes argumentaron que los comunicadores estaban tapando su visibilidad. Desde Corfecali no se brindó solución.

Bailarines Feria de Cali 2021. Salsódromo. Por Raúl Palacios

El colorido también se tomó los alrededores del sector. Representantes del Carnaval de Barranquilla vinieron a disfrutar del Salsódromo.