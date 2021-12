Director de Niche enciende la polémica y dice que no los tuvieron en cuenta para la Feria

Una polémica se ha desatado en redes sociales luego de que el director del Grupo Niche, José Aguirre, manifestara a título personal su molestia por la no contratación para la Feria de Cali, por parte de Corfecali, de artistas reconocidos como el mismo Niche o la Cali Big Band.



Aguirre publicó en su cuenta de Facebook: “pareciera que a más nivel y más logros a nivel internacional, mientras más se ondea la bandera, más chico se hace el ángulo visual de quienes nos ven desde sus oficinas manejando los hilos de la cultura. Así son las cosas, menos importantes somos para la casa que con tanto amor defendemos y representamos”, escribió.

En esta misma publicación se lee que, “si no es por la contratación privada, este año nos tocaría la Feria de Cali como una suerte de turistas. Ni Niche ni La Cali Big Band, así mismo varios colegas que hacen gran trabajo con carreras serias y fundamentadas, estamos en el ojo de Corfecali. En virtud de lo anterior será citarnos a tomar avena con pandebono por ahí donde esté la gente que tiene semejante ‘ceguera’ cultural, a ver si por lo menos así nos ven”.



Al respecto, desde Corfecali aseguraron que “es lamentablemente que hasta el momento no se ha podido llegar a una negociación, teniendo en cuenta que el valor en el que cotizó Niche no nos es posible contratarlo”.



Entre tanto, según una fuente oficial del Grupo Niche, que fue consultada por El País, Corfecali sí le pidió a la organización, hace unos meses, la cotización del espectáculo, la cual fue posteriormente enviada.



“La semana pasada recibimos una llamada directa del gerente para anunciarnos que nos harían una contraoferta. La cual fue realizada de forma verbal el pasado domingo por un directivo de Corfecali, no fue aceptada por nosotros, pero se les dio una nueva cotización económica, también de forma verbal; y hasta el momento no recibimos respuesta de la institución”, aseveró.



Niche es reconocida como una de las orquestas más importantes del país por su trayectoria musical. Durante este año ha recibido dos gramófonos dorados por su álbum ‘40’.

