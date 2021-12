A pesar de la lluvia, los caleños se gozaron el primer día de conciertos en la Calle de la Feria

Desde la Carrera 32 hasta la 39 con Autopista Sur Oriental los caleños se tomaron las calles para transformarlas en pistas de baile, durante la fiesta que se presentó en la tradicional Calle de Feria.



En medio de la alegría que inspira la salsa y con un clima fresco como resultado de una tarde lluviosa, los caleños salieron a las calles para seguir disfrutando.



A pesar de las fuertes lluvias que se presentaron en la tarde de ayer los caleños observaron desde abajo de los puentes, o debajo de los techos y con impermeables que ofrecen los vendedores ambulantes. La fiesta en Cali no paro, pues los asistentes esperaron, con ansias de bailar, las presentaciones de los artistas invitados.



En medio de los charcos que quedaron tras las lluvias, los asistentes cantaron a todo pulmón las canciones de la Orquesta de salsa La Fuga.



En un solo coro y con el corazón en las calles los asistentes que compartían su alegría cantaban “Cali es Cali, ven pa´ que goces su feria”, mientras bailaban con el swing que caracteriza esta época del año.



Los asistentes al evento no se vieron condicionados por el clima, por el contrario, este ayudó a sentir la ciudad más fresca y salir del cotidiano calor que la caracteriza, “la lluvia no va a parar la Feria, nosotros acá lo que estamos es disfrutando del fresco que nos ha dado el día”, manifestó Maira López, asistente al evento.

La Calle de la Feria es una de las fiestas tradicionales de diciembre y se realiza en los dos últimos días de la Feria de Cali.

Por otra parte, la celebración del triunfo número diez del Deportivo Cali se vio presente en el evento, pues los hinchas de los ‘azucareros´ cantaron con sentimiento y emoción el nuevo himno que los representa, Amor de Primavera, con el sentimiento que despierta el fútbol en los corazones de los caleños.



En Cali no puede faltar la campana, pues es el acompañante de las fiestas para los amantes de la salsa. En el momento en que la orquesta caleña cantó su canción Titico, todo se llenó de emoción, duro sonó el coro en honor a este instrumento, y los aficionados a la campana la tocaban como si fueran parte de la agrupación musical.



El poder femenino no pasó desapercibido en el marco de la Feria, pues la Orquesta Canela puso a disfrutar a las personas con el sabor de sus trompetas.



Aprovecharon para cantar su nueva canción, ´Toitico bien empacao’, una cumbia que habla sobre la importancia de la labor campesina y el valor que se le debe dar al trabajo de la tierra que estos realizan día a día.



A pesar del frío de la noche, el calor de la caleñidad se sintió en medio de las multitudes que este año han tenido que aprender a vivir una feria distinta.



Más allá que el amor la música y las presentaciones artísticas, ahora el tapabocas y otros cuidados de bioseguridad -que exige la crisis sanitaria hacen parte de las prendas y comportamientos infaltables de los caleños y visitantes, que han disfrutados de los eventos que ofrece la tradicional Feria de Cali.



Otro los artistas invitados al evento que ha pasado por distintos escenarios de la Feria y que los caleños no se cansan de cantar y bailar, es el salsero Richie Valdez, quien compartió escenario con la orquesta Sierra Sonora Dinamita.



Después de cinco días de fiesta los caleños poco a poco se van despidiendo de su fiesta más importante: hoy 30 de diciembre es el último día de eventos en torno a la Feria de Cali; sin embargo, el pueblo caleño ha demostrado la alegría que representa la vuelta de este gran evento para la ciudad.



Después de pasar por diversas medidas de confinamiento y una feria virtual a causa del Covid-19, “Cali volvió a vivir, las personas de nuevo se ven felices y es porque esto nos faltaba”, comenta una asistente al evento.

Feria Rural y Comunera



El objetivo de la Feria Rural y Comunera es que todas las familias caleñas puedan participar del derroche artístico y cultural de la versión número 63 de la Feria de Cali. En esta ocasión (30 de diciembre) se traslada a la Comuna 19 en el Parque de Las Banderas (Calle 5B con Carrera 34) con el eslogan ‘Mujeres, Arte y Parte’; a las Comunas 1, 3 18, 20, 22 y en Castilla donde se presentarán varios artistas locales. De 3:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

Melómanos



La Unidad Deportiva Jaime Aparicio se viste de fiesta para recibir el Jubileo No. 30 del encuentro de Melómanos y Coleccionistas. En su último día de presentaciones la temática es ‘El Barrio tiene su salsa’. Hoy los asistentes podrán disfrutar del repertorio musical de la agrupación Sonora Brava. La cita es desde las 3:00 p.m. y hasta la 1:00 a.m.

Cali Incluyente



Este jueves de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., la plazoleta del CAM será el espacio donde propios y visitantes podrán disfrutar de una gran fiesta electrónica en la que participan diferentes artistas como: Dj Fvck Error, Chris Marmolejo, Ian León, San Diego, Pamela Sue Martin y Marco Lasso. Cabe resaltar que Cali Incluyente fue uno de los nuevos eventos de la Feria de Cali 2021, y en él participaron diversos sectores de la ciudad como LGTBIQ+, indígenas, ciudadanos en situación de discapacidad, adultos mayores, entre otros.

Calle de Feria



La autopista Sur Oriental entre carreras 32 y 39 cerrará con broche de oro la Feria de Cali, con la presentación de reconocidos artistas como Mauro Torres y su Orquesta, Guayacán, Anddy Caicedo, Mauro Castillo, Antorcha, Big Band, Element Black y Asocasalsa, en un evento único donde todos los caleños y turistas podrán bailar al aire libre en la Calle de la Feria. Los artistas comenzarán a sonar desde las 5:00 p.m. y hasta las 2:00 a.m.

Verbena del Oriente



El concierto de cierre estará dedicado a la Afrocaleñidad, y se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Mariano Ramos, de 4:00 p.m. a 12:00 a.m., con entrada gratuita.



En el evento participarán Grupo Pura Sangre de Guapi, Herencia de Timbiquí, Integración Pacífica, Bomby, Electrochonta, Estaban Copete y su Kinteto Pacífico.