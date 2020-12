Alex Torres: así llegó al Grupo Niche para cantar sus 'Canciones Viejas'

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Alex Torres, uno de los actuales cantantes del Grupo Niche, dice que desde que tiene uso de razón nunca se vio ejerciendo otra profesión que no fuera la de músico.



“Recuerdo que de niño yo no le daba mucha atención a los regalos que no tuvieran que ver con la música. Agarraba las ollas de la cocina en la casa de mi mamá y las convertía en instrumentos de percusión y los regalos que me dieron mis papás, como guitarras y tambores, fueron muy preciados para mí”, cuenta el cantante.



Como nació en Candelaria, Valle, la salsa siempre estuvo presente en su vida, pero también sintió atracción por el merengue y tuvo su época de roquero, cuando el rock en español se tomó las emisoras. “Siempre he estado abierto a toda clase de música, porque siento que cada género me alimenta, pero soy salsero de corazón y he ejercido la salsa siempre”, comenta.



Ayer Torres y el Grupo Niche estuvieron en la Feria de Cali. El cantante pudo hablar con El País sobre su recorrido artístico.

¿Cómo llegó al Grupo Niche?

​

Esta es una historia bastante extensa. Yo a los 16 años ingresé a hacer parte de una orquesta que se llama ‘Alma del barrio’, que en ese momento era una orquesta juvenil dirigida por Samir y Francisco Varela, sobrinos del maestro Jairo Varela. Ensayábamos en Estudios Niche, la sede del Grupo Niche en Cali, y esa orquesta estaba bajo la lupa del maestro Jairo; de hecho, llegué a participar en un albúm de esta orquesta, de la mano de Jairo Varela.



Estando en esa orquesta, ya a punto de cumplir mis 18 años, el maestro Jairo me hizo el llamado a hacer parte del Grupo Niche. Pero en esa ocasión no se pudo dar mi ingreso al grupo, por diferentes motivos y eso quedó ahí.



Años después, en el 2007, el maestro me llamó a participar en una grabación del Grupo Niche, como corista de un álbum que estaban grabando y en el desarrollo de eso me hizo de nuevo el llamado a ingresar al grupo, pero en esa ocasión tampoco se pudo.



Pero yo siempre estuve muy pendiente del grupo, participando en diferentes actividades que tenían que ver con Niche, sin hacer parte integral del grupo; hasta que en 2017 José Aguirre me hizo el llamado a hacer parte de la orquesta y desde ese año estoy aquí. Hacer parte de Niche es un sueño cumplido, una gran responsabilidad y me lo estoy gozando y disfrutando al máximo.

José Aguirre dijo que Alex Torres lo había hecho ‘erizar’ con su interpretación de ‘Canciones viejas’ y que sentía que le ponía mucho sentimiento a la canción. Fotos: instagram de @alextorresoficial tomadas por @htfeer y @melissaperez6

Con ‘40’ ganaron un Latin Grammy y están nominados a un Grammy Anglo, ¿qué significa para ustedes este álbum?

​

El álbum ‘40’ del Grupo Niche ha sido una gran bendición para nosotros, es un álbum sumamente importante, donde teníamos una gran responsabilidad y una tarea tremenda, porque es el primer álbum que se graba sin letras del maestro Jairo Varela. Todas las letras son de nuestro director, el maestro José Aguirre.



Todo ha resultado muy bien, eso nos tiene muy felices. Fuimos galardonados como Mejor Álbum de Salsa en los Latin Grammy 2020 y ahora estamos nominados a los Grammy Awards, como Mejor Álbum Tropical, eso nos muestra que estamos haciendo bien la tarea, continuando con el legado del maestro Jairo Varela, con esa semilla que él sembró.



Además, ‘40’ a mí me tiene muy feliz, porque es el primer álbum en el que participo con el grupo como cantante e interpreté varias canciones, entre esas ‘Canciones viejas’; ‘40 ruedas’; el bolero ‘Mis panas’ y ‘Happy viche’, donde estamos los tres cantantes.

¿Qué significa para usted haber sido elegido para interpretar ‘Canciones viejas’, que se estrenó el 24 de diciembre?

​

Es una canción que me tocó muchísimo el corazón. ‘Canciones viejas’ habla de esas melodías de antaño y me hizo revivir mi infancia, recordar esos momentos cuando escuchaba cantar a mis padres, sobre todo a mi papá en su época de parrandero.



Mi papá es del pacífico, de Timbiquí, Cauca, y esas zonas suelen ser muy parranderas, por eso yo crecí viéndolo reunirse con sus amigos y con sus guitarras. Esta canción me llevó a recordar esos momentos y me tocó muchísimo el corazón.

¿Cuál ha sido esa canción del Grupo Niche que le ha marcado?

​

Este es mi primer álbum con Niche, pero antes de grabar, cuando recién ingresé al grupo, tuve la oportunidad de cantar ‘Pánico’, un sencillo que yo ya había maqueteado con el maestro Jairo Varela, en vida, en una de las veces que me había llamado para unirme al grupo.



Él me había dado esta canción para que yo la interpretara, pero como no se dio mi entrada al grupo, la canción no se grabó en ningún álbum de Niche, hasta que yo entré al grupo y se retomó el tema ya con el maestro José Aguirre y tuve la bendición de poder interpretar esta canción que tiene un gran significado para mí, porque fue el primer sencillo que canté y grabé con Grupo Niche. Hasta ahora esa sería mi canción más representativa que he tenido con el grupo.

Como integrante del Grupo Niche y como cantante, ¿qué significa participar en la Feria de Cali?

​

Presentarnos en la Feria de Cali siempre va a ser muy bonito, una muy linda experiencia. Siempre es gratificante poder hacer parte de la Feria de Cali.



Este año se llevará a cabo de manera virtual, es diferente, pero nosotros siempre celebraremos nuestra feria de la misma manera, con el corazón, porque es nuestra fiesta y significa muchísimo, por lo menos para el Grupo Niche, porque es tocar en su casa. Es como cuando te reúnes en casa con la familia y haces una fiesta, eso es la Feria de Cali para mí.

Últimas preguntas

​

- ¿Cómo ha sido trabajar con José Aguirre y Yanila Varela?

Trabajar con José es muy bonito, es muy divertido y muy gratificante. Para nadie es un secreto que José es un gran músico con mucha experiencia y sabiduría, que sabe transmitir muy bien, nos hace crecer y aprender cada día, porque siempre está dispuesto a enseñar. Es una persona que actúa con el corazón y eso es muy bonito. Yanila Varela, quien es nuestra directora, también es una persona que es todo corazón, una jefa con la que se puede contar para todo.



- ¿Qué proyectos tienen para el 2021?

Planear ahora es un poco complicado, pero por lo pronto seguiremos tratando de reactivar la agenda del Grupo Niche y con la promoción de nuestro álbum ‘40’.