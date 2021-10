Que Halloween no sea un auténtico día 'de susto': consejos para cuidar a los niños

Después de dos años de estar encerrados, debido a la pandemia del coronavirus, niñas y niños se aprestan a celebrar, con todas las medidas de bioseguridad, su día más dulce, el del Halloween.



Algunos optan por los disfraces, otros por el maquillaje, que es una opción distinta para transformarse incluso en casa, de una manera fácil, divertida y segura.



Por otra parte, algunos centros comerciales están listos para recibir a los niños y a sus familias, y compartir con ellos diferentes actividades, shows, concursos e incluso retos, para vivir el Día de los Niños de manera muy especial y tomando todas las precauciones del caso para que este bello día no se convierta en una pesadilla.



Cuidar de los más pequeños es fundamental durante este día rodeado de caramelos, para evitar el malestar general e indigestión. se recomienda generar horarios para el consumo de dulces, y de esta manera poder controlar las cantidad de golosinas que el niño ingiere.



“Algunos lo llaman empacho, en términos médicos es dispepsia, y se produce luego de ingerir muchos alimentos o después de comer aquellos que no les sientan bien o porque los han ingerido muy rápido, por lo que se recomienda diversificar las actividades por estos días, para que las golosinas no se lleven todo el protagonismo”, recomienda la doctora Luz Eugenia Aragón, gastroenteróloga pediatra de la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud.

Se recomienda uusar pinturas faciales y plantillas de maquillaje prediseñadas. Maquillajes: Karina Mejía / Especial para El País

Para evitar pasar de la risa al llanto, se hace necesario establecer rutinas con horarios determinados que ayuden a regular el consumo de dulces, tampoco se trata de restringirlos, pero sí de seguir ciertas recomendaciones: evitar tenerlos a la vista, ofrecerlos en pequeñas cantidades, al final de las comidas, para que el niño no tenga hambre y su consumo sea menor; ofrecerlos en momentos en los que el pequeño esté lleno, enseñarle a comer despacio y masticar bien y realizar actividades en donde se involucre a los menores en la preparación de galletas o gomas, sin azúcar añadida.



Otra fórmula para cuidar la salud de los chicos es presentarles como alternativa otro tipo de pasabocas: frutos secos, frutas atractivas, otras opciones más naturales.



“Si se presenta indigestión, dicha afectación puede durar hasta 12 horas, por lo que el pequeño debe tomar mucha agua, para evitar que haya deshidratación, porque generalmente les ocasiona vómito y diarrea. Tampoco hay que forzarlo a comer, es mejor ofrecerle comida liviana en pequeñas cantidades. Si presenta dolor abdominal, se le pueden hacer masajes circulares en el estómago en el sentido de las manecillas del reloj, se les puede poner pañitos de agua tibia en el abdomen”, recomienda la especialista.

Morrigan representa la renovación, la muerte que da luz a una nueva vida. Maquillajes: Karina Mejía / Especial para El País

Si los síntomas como el malestar, la distensión abdominal, los gases y la palidez persisten por más de 12 horas y se intensifican cada vez más o hay presencia de sangre en las deposiciones, lo mejor es consultar al médico, concluye Aragón.



Otras recomendaciones: seguir todas las medidas de bioseguridad y aforos limitados, no participar de aglomeraciones y los niños no deben recibir dulces de gente extraña sino están en la presencia de sus padres o acudientes.



Por eso, una de las opciones más sanas es participar en familia de las actividades que han programado algunos centros comerciales de la ciudad o maquillarse en casa.



Lo más importante es tener los productos adecuados para que la piel no sufra daños. Usar pinturas faciales y plantillas de maquillaje prediseñadas.

Las catrinas son una gran opción para niños y adultos. Maquillajes: Karina Mejía / Especial para El País

Para retirar todo ese maquillaje que queda después de Halloween debe usar un desmaquillante a base de aceite o un aceite de coco o almendras que le ayude a retirar todo por completo. Si va a hacer efectos de heridas con látex, es necesario probarlo primero en la piel, para asegurarse que no queme.



Personajes hay por doquier, como las catrinas, las hadas, las niñas mariposas, los payasos glamurosos, las calaveras, lo principal es jugar en familia y hacer del reencuentro algo único y divertido. Aquí, una agenda cultural para vivir este Halloween.



Diosas como Medusa, Artemisa o Morrigan, y las catrinas, son algunas opciones para las mujeres que no pierden su niña interior.