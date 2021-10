El realismo mágico del oro Colombiano

En las zonas francas del país brotó oro hasta en pandemia. Mientras el país estuvo en confinamiento total entre el 24 de marzo y el 13 de abril de 2020, por orden presidencial, el metal siguió fluyendo y llegando por canales desconocidos para el proceso de exportación.

Durante los 19 días en los que no se movió nadie en las calles, se realizaron 38 trámites de exportación de oro en Colombia. De ellos, 36 fueron hacia Fundición Ramírez, en la zona franca de Palmaseca, en Palmira (Valle), y las otras dos tuvieron origen en la zona franca de Mitayos, en la localidad de Caldas, Antioquia. Esas transacciones sumaron 1,8 millones de dólares para el pago de 45,8 kilos de oro.

Para el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, “no hay beneficio para el país en que una empresa compre oro en Zona Franca porque no hace retención en la fuente a quien le vende y quien lleva el oro recibe un montón de dinero y no declara impuestos. Eso es una situación bien particular porque entonces no se sabe quién vendió el oro y no hay forma de buscarlo para que la Dian realice el control respectivo”.

Ortega considera que “mejorar los estandartes de la comercialización del oro en Colombia no es un problema difícil de resolver. Es necesario formalizar a los pequeños mineros en el país y que toda la cadena esté obligada a presentar reportes electrónicos, facturación electrónica, retenciones en la fuente, automáticos y en tiempo real. Que quede claro quién vendió el oro, cuál es su número de cédula, cuál su dirección, a quién se lo compró y a quién se lo vendió. El problema es que no hay voluntad de algunos sectores”.

Miguel, cuyo nombre no es Miguel, pero es el que sugiere para referirse al tema del oro, es un negro azabache, corpulento y con el enojo tatuado al rostro. Extrae oro en el municipio de Suárez, Cauca, y asegura que es difícil que una comercializadora en Colombia pueda decir que compra oro puro porque antes de llegar a las empresas exportadoras se ha mezclado el oro de los mineros informales (los que no tienen título minero) y de los ilegales (que extraen bajo el control de grupos armados), por lo que no hay manera de hacerle trazabilidad al origen.