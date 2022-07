Columna de opinión

¡Cuéntalo! no estás sola

El silencio, el mejor aliado del feminicidio

Por: Natalie García Arias*

La muerte violenta de un ser amado a manos de alguien más es dolor insuperable para cualquier familia, nadie puede negarlo y seguro que quien esté leyendo esto, por un segundo imaginó lo que se debe sentir y sus entrañas se estremecieron; ahora invito al lector a tratar de entender que la razón por la que su hija, madre, hermana o amiga murió, fue por ser una mujer ¿suena como algo insólito, no?

Y es que ese es el trasfondo del feminicidio, las mujeres mueren por el hecho de serlo. Detrás de un asesinato de una mujer a manos de un hombre hay desprecio, odio y está la creencia de que su vida le pertenece por lo cual puede determinar su valor y terminar con ella cuando quiera.

No se trata de hechos aislados, en Colombia según CasMujer con corte al mes de mayo 420 mujeres fueron asesinadas y este patrón se repite en toda latinoamérica, por ejemplo en México en el mismo periodo se registraron 310 asesinatos, y en argentina 127 mujeres perdieron la vida.

Detrás de cada feminicida estamos nosotros como sociedad quienes de forma consciente o no, seguimos perpetuando la cultura machista que es la causa de la violencia de género, la cual es el origen de los feminicidios. Con cada “en problemas de pareja uno no se debe meter'', “el amor todo lo puede, él va a cambiar,``''todas las parejas tienen problemas,``''si la estaba maltratando ¿por qué no se fue?” “si la golpeó o la mató fue por algo, santa no debía ser,” lo que estamos haciendo es mantener el círculo vicioso que ha hecho que los hombres sientan tan baja estima por la vida de las mujeres.

Es nuestra tarea empezar a romper con todos esos mitos que soportan la violencia. El machismo, la violencia de género, los feminicidios no pueden seguir siendo temas tabú y si a alguien le incomoda enfrentarse a esa realidad, ese alguien debería revisar qué tanto de sus valores están impregnados de la cultura machista.

Necesitamos deconstruir nuestras creencias y desaprender lo que se nos ha enseñado a lo largo de nuestra historia, debemos entender que la violencia entre familias no es algo que pertenece al fuero privado, que una intervención a tiempo puede salvar una vida porque no todos los casos de abuso contra la mujer terminan en feminicidio, pero sí todos los feminicidios tuvieron una historia de maltrato, que no sólo los golpes son violencia, que la culpa nunca es de la víctima, que ella no se queda allí porque quiere y le gusta ser maltratada, necesitamos aprender que el amor no tiene porque doler, aislar u obligar a cambiar, que el control es una agresión y que sin ayuda profesional es imposible salir del ciclo de violencia.

En mi familia ya cometimos todos los errores, permanecimos callados y perdimos a nuestra amada madre, hija, hermana, nieta a manos de un feminicida y ese dolor nos supera todos los días, y es el deseo profundo de que nadie más sufra algo así es lo que me motiva a hablar del tema, a estudiar y a querer enseñar por lo que abrí el espacio @cuentalo.no.estas.sola en redes sociales para luchar contra el silencio y el desconocimiento, pues estas son las armas más fuertes que tiene la violencia de género para perpetuarse.