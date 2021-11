"¡Yo la quiero abrazar a usted!" Arcángel a la mujer que causo la muerte de su hermano

El músico puertorriqueño Austin Santos, más conocido como Arcángel compartió un emotivo video mediante sus redes sociales luego de la muerte de su hermano Justin Santos a causa de un accidente automovilístico ocasionado por una conductora ebria.

​

Santos recordó a su audiencia su superada adicción al alcohol e invito a la conductora ebria a recibir su ayuda, pues él conoce las consecuencias de una enfermedad tan grave como lo es el alcoholismo.



"Yo nunca la he visto, no sé quién es, yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo, porque el alcoholismo es una enfermedad. Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora, que acepte la ayuda que yo tengo para ofrecerle, que ella aceptando mi ayuda me va a hacer sentir mejor".



La emotiva reflexión del artista concluye entre lágrimas que sabe que conducir ebrio es un acto irresponsable por el que ahora su familia sufre una perdida, pero sabe "no fue por maldad".



"¡Yo la quiero abrazar a usted!", dijo Arcángel en el video a María Narváez Torres, quien habría sido la autora del accidente ocurrido en dirección a San Juan, Puerto rico.



El programa de farándula el gordo y la flaca compartió el video con la declaración del artista mediante su cuenta de Instagram:



Hasta la fecha, las autoridades no han confirmado que Narváez conduciera en estado de embriaguez, ni se han conocido declaraciones por parte de la mujer que fue trasladada a un hospital cercano para evaluar su estado y verificar si había alcohol en su sistema.



Austin Santos compartió mediante su cuenta de Instagram la ilustración de su persona con su hermano y un emotivo mensaje sobre su muerte

"y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé! RECTO,LEAL,REAL Y CON SUS COJONES BIEN PUESTOS! Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti! Yo te observaba a la distancia como te comportabas y estabas siguiendo el PATRÓN correcto mi hijo,mi hermanito,mi amigo,mi PROTECTOR!"



"Esta ilustración es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mi quien me llevara al cielo serás tú! MI ANGEL! Yo nunca te despediré,solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver!", añade el artista.