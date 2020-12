Jhon Edward Montenegro Jimenez

La vida misma de Armando Manzanero Canché es un bolero. Con tantos romances en su vida como canciones de su inspiración, ha compuesto más de 400, que en la voz de grandes artistas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Tony Bennett, Luis Miguel, Julio Iglesias, Christina Aguilera, Rimi Natsukawa, Dennis Brown y Chavela Vargas se convirtieron en éxitos mundiales.



De baja estatura —un metro con cincuenta y cinco centímetros—, este orgulloso descendiente de los mayas, “una raza pacífica” (de la que deriva su filosofía de vida de no hablar mal de nadie ni ser agresivo), es un gigante del sentimiento. El maestro del bolero, que podría ser el último gran romántico que ha dado México, ha sido artífice de muchos romances gracias a sus inspiradas letras, dignas de petición de mano, como Adoro, Somos Novios, Contigo Aprendí, Esta Tarde vi Llover, Yo te Propongo, Parece que Fue Ayer, entre muchas otras.



Con el llamado ‘Padre del amor’, más de seis generaciones aprendieron que “existen nuevas y mejores emociones”, “a ver la luz al otro lado de la luna”, “a apagar la luz para pensar en ti” y a conquistar con frases tan románticas como: “Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía”.



Hoy México y el mundo, en especial los países de habla hispana, oran por la salud del cantautor nacido en Mérida, Yucatán, un 7 de diciembre, hace 85 años, que actualmente está hospitalizado en Ciudad de México, después de resultar positivo para Covid-19, según informó su hija Martha Manzanero Arjona, quien junto con sus hermanos viajó a la capital del país para estar pendiente de su padre.

En este momento el país azteca presenta 1,2 millones de contagiados y más de 116.000 muertes y vive el segundo pico de la pandemia, mientras su capital afronta un 80 % de ocupación hospitalaria.



Martha, hija menor de la familia Manzanero Arjona, dijo sobre su padre que “es un guerrero. Los médicos han dicho que harán lo posible para sacarlo adelante de esa enfermedad”. Ella y sus hermanos María Elena, Armando y Diego Manzanero Arjona han agradecido las muestras de cariño de sus admiradores y decenas de artistas que, al enterarse de la noticia, manifestaron su solidaridad a la familia y sus oraciones por la salud del autor de grandes clásicos de la música romántica.



Ganador en 2014 del premio Grammy a la trayectoria musical, Manzanero ha participado en numerosos programas de radio y televisión, ha grabado más de 30 discos y musicalizado numerosas películas y telenovelas.



Hace dos años, recibió un sentido homenaje en Cali, por parte de la Fundación del Artista Colombiano, al ser invitado especial en el cierre del XXVI Festival Nacional de los Mejores Tríos. Allí compartió tarima con Alci Acosta, el Trío Los Tres Reyes y ocho de los mejores tríos nacionales. Aquí, algunas de las respuestas que le dio a la periodista María Camila Cardona para El País en aquella ocasión.

¿Qué hace cuando no le gusta alguna interpretación que un artista haga de sus canciones? ¿Le ha pasado?



Aunque no llegara a gustarme, acepto con todo agradecimiento que otros artistas canten mis canciones. Porque a veces las interpretaciones puede que tengan menos ángel, pero se convierten en mi versión favorita. Y tengo tan buena suerte que los que me caen mal no me graban.

¿Hay alguna composición que le guste menos que las demás?



‘Parece que fue ayer’ me gusta poquito, porque esa canción no la escribí desde el deseo, me la encargaron para un presidente de México, en el año 1957.

¿Se le cumplió el deseo de que le hicieran un musical?



No. Ni creo poder cumplirlo porque los musicales cuando les invierten dinero es porque vienen ya con una trascendencia enorme y en la gran mayoría son ingleses o americanos. Antes de irme sí me gustaría tener un par de musicales.

¿Por qué dice que “antes de irse”?



Porque a mi edad yo ya tengo el zopilote (ave carroñera que representa la muerte) al hombro.

¿Cuál fue la primera canción romántica que escuchó y que marcó su vida?



‘El día que me quieras’, de Carlos Gardel.

Antes de ser hospitalizado, Armando Manzanero, se abrió una casa en su honor en Ciudad de México que contiene toda su historia, su obra, sus fotos, entre otros.

¿Por qué la música y no ningún otro oficio?



Desde que tenía 6 años tengo noción de la música. Mi padre era un humilde y modesto trovador de un trío, yo lo acompañaba a veces sus ensayos y a sus actuaciones, pero no existían los grandes escenarios como los que vivió mi hijo Juan Pablo.

¿De dónde nace su inspiración tan romántica?



Las palabras me vienen del mundo que me tocó vivir. Cuando era niño viví junto al mar, viendo un cielo limpio lleno de estrellas, todos esos atardeceres y amaneceres. Ahora los muchachos están metidos en sus aparatos y no observan lo que tienen alrededor. Yo viví la época del diálogo, de la broma, que es gran parte de lo que soy, porque en mi tierra son muy bromistas. De no tomar todo en serio, de muy buen vivir, muy afectos a la música.

¿Qué significó para usted que Gabriel García Márquez lo llamara “El mejor poeta en lengua castellana” al intentar escribir un bolero?



Lo conocí, tuve el privilegio de tratarlo y me sentí inmensamente orgulloso de que se expresara de mí en esa forma.

¿Qué hace que su música le llegue a todo el mundo, sin importar la edad?



Creo que me tocó una maravillosa época, ese tiempo en el que no habían las comunicaciones que existen ahora, pero en el que existía más intensidad en la forma de oír la música. Eso hizo que yo pudiera trascender. Y siempre traté temas que son inmortales, que son para siempre, como el amor.

¿Quién ha sido el mejor intérprete de sus temas?



Esa pregunta nunca la contesto, porque sería una falsedad decir que “fulano de tal”. La música es tan variable como el que la escucha, hoy quizás les guste uno, mañana les gustará otro, pasado quizás otro. Y es así, de acuerdo a la época, cambian los gustos de las interpretaciones.

¿Con qué artista le gustaría cantar?



Con nadie, vivo tranquilo así. Mi mujer me mira como si yo fuera Brad Pitt.

¿Qué sintió al escuchar un bolero suyo en mandarín?



Me gustó. Ojalá y toda la vida me tradujeran al mandarín, al mongolés, a todos los idiomas. Cuando una canción se traduce, ya tiene un éxito apartado para el mundo.

¿Sus hijos tienen esa vena artística y esa inspiración para componer?



Mi hijo varón, Juan Pablo, es un gran músico y un buen compositor.

¿Se considera un buen abuelo?



¡El mejor del mundo! Cuando busco a mis nietos es para amarlos.

¿Cuál ha sido su secreto para mantenerse siempre vigente?



Trabajar mucho y dormir poco. No creo en la cama, solo la uso mucho cuando mi mujer está conmigo.

Ahijados musicales



Artistas como Tania Libertad, Rodrigo de la Cadena, Carlos Cuevas, Luis Miguel, Aranza, Susana Zabaleta, entre otros, han contado con el apoyo de Manzanero, al igual que la cantautora vallecaucana María Isabel Saavedra.



Saavedra cuenta que “el maestro Gabriel Rondón, que era mi guitarrista en Colombia y una persona cercana de sus afectos, le dio a Manzanero mi primer disco como autora: ‘De pie’ en el que recogía mis primeras composiciones andinas. Conoció mi música antes de conocerme personalmente. Años después coincidimos en el Festival de Boleros de Manizales en el año 2000 y nació una amistad musical, que perdura. Me grabó mi primer disco internacional llamado Saavedra que salió con Universal Music en 2004. Ese disco y su apoyo me abrieron las puertas del mercado internacional. Por eso, me quedé en Miami y allá vivo hace 20 años”.



“Nos reencontramos hace un año y medio en Bogotá en el Teatro ABC. Le di mi disco Gracias Corazón, un homenaje a México con un guapango. Él iba de gira con Mocedades, recordamos viejos tiempos y prometimos volver a hacer música juntos. Sarcástico y directo cuando algo no le gusta, es gran anfitrión y ama la buena cocina”.

Sueño pendiente

Para Mery Salazar de Sierra, directora de la Fundación del Artista Colombiano, el mayor anhelo del maestro Armando Manzanero es volver a nuestro país. “Hemos seguido conversando con él, porque quiere regresar. Ahora solo podemos confiar en Dios para que salga adelante con el Covid, porque es una persona buena, con muchos méritos, que merece seguir viviendo y nos ha faltado valorarlo más”.



Ella recuerda con mucho cariño que cuando Manzanero visitó a Cali hace dos años, él le dijo que quería hacerle un homenaje en su país. “Quiero que México se dé cuenta de la labor tan grande que usted ha hecho con la música de los tríos, que es música que enamora”.

Mery asegura que traer a Manzanero a Cali fue uno de sus momentos de mayor satisfacción en su vida, porque siempre ha sido una gran admiradora del compositor y veía muy lejano ese sueño. Pero se encontró con “una gran persona, con un alma muy linda y un corazón enorme. Quiere mucho a Colombia, estaba tan emocionado de venir a nuestro país que nos decía que no nos imaginábamos la felicidad tan grande que sentía de estar aquí compartiendo la música. Le hicimos un homenaje muy hermoso en la Plaza de Toros donde recibió conmovido los aplausos de su público”.



Como “una persona supremamente sencilla, muy carismática y accesible, con una humildad tremenda, muy bajito, me impresionó porque no me lo imaginaba tan bajito en estatura, pero inmenso en inspiración”, lo describe la periodista Pilar Hung, directora del canal CaliTV-Generación R, quien recuerda que en su última visita a Cali, el maestro contó que hacía 20 años no venía a la ciudad y que esta lo recibió con los brazos abiertos en su debut en Colombia hace 50 años. “Y confesó que cuando supo que volvía a Cali, dijo: ‘Por fin voy a volver a ver ese bonito río que atraviesa la ciudad, me voy a comer una sobrebarriga a la criolla, unas tostadas de plátano, un sancocho’ y que los mexicanos y los colombianos teníamos una afinidad tremenda que nos hacía muy hermanos”.



Dice Pilar que el maestro se mostró bastante jocoso y lanzó apuntes como: “Puede que no sea el padre del amor, pero sí el de muchísimos hijos” (siete en total y 16 nietos) y que para él “el amor era lo más importante, como para cualquier ser viviente, hasta para las plantas y las mascotas. Todo funciona mejor cuando hay amor. El mundo ahora tiene muchas dificultades por la rapidez con la que vivimos y por eso el amor ha pasado a otro plano”.



Además, Manzanero afirmó que no quería que se le recordara como un compositor de boleros, sino de canciones de amor y que sus grandes éxitos no eran propiamente boleros. Aseguró que falta mucho para que este género se jubile, porque por más que lleguen otros, el bolero sigue siendo “una tortuguita que camina lento, pero sigue caminando”. Se definió a sí mismo como un “ser absolutamente feliz y felizmente amado, que disfruta cada lugar que visita y que siempre busca no hacerle daño a nadie y que no contemplaba la idea de retirarse”. Para él Colombia es el país de Latinoamérica que más abriga la música romántica, especialmente el bolero y la balada.

Amores y canciones

Quién creería que una letra tan romántica como Somos Novios la inspiró una fuerte gripa o que Contigo Aprendí no fue producto de una apasionada historia de juventud, sino escrita en su madurez cuando descubrió el verdadero sentido del amor. Ese es Manzanero, quien se levanta a diario a las 5:30 a.m. y escribe la letra y la música de sus canciones a mano.



Dicen que al nacer, en Mérida, tierra fértil en trovadores y compositores, fue recibido con música porque su padre, Santiago, era trovador, se ganaba la vida cantando en los pueblos y creó la orquesta Típica Yukalpetén. A los 8 años entró a la Escuela de Bellas Artes de Mérida. Aunque escribió su primera canción Nunca en el Mundo en 1950, de la que hay más de 20 versiones, su debut profesional fue en 1957 en Mérida, como pianista. Ya viviendo en Ciudad de México, acompañó a Lucho Gatica, Pedro Vargas, Carmela y Rafael, Luis Demetrio, Daniel Riolobos y José José, entre otros.

En los años 90 hizo canciones para telenovelas como ‘Nada Personal’ y ‘Mirada de Mujer’. En el 2000 grabó su disco ‘Duetos’, en el que cantó a dúo sus temas con Alejandro Sanz, Presuntos Implicados, Miguel Bosé, Ariel Roth, Lolita, Café Quijano, La Unión, Cómplices, Lidia, Pancho Céspedes, Ricardo Montaner, Juan Pablo Manzanero), Lucero y Edith Márquez.



Se ha casado en cinco ocasiones: con María Elena Arjona Torres, su amor del colegio, madre de cuatro de sus hijos, con quien aún son grandes amigos; de la segunda sólo se sabe su nombre, Gloria; con María Teresa Papiol Mirassou duraron 7 años casados. Su cuarta esposa, Olga Aradillas, lo acusó de ofensa y calumnia, fueron a juicio y se probó la inocencia de Manzanero. Actualmente está casado con Laura Elena Villa, a quien conoció en 1995 en un aeropuerto, cuando ambos tenían otras parejas, y en 2011 empezaron su romance. A ella le compuso ‘Nada personal’. Ella le dijo a El País sobre Manzanero: “Es muy romántico, bondadoso. Con él nunca te vas a aburrir, vive contando cuentos, a todo le saca chispa, tiene el humor yucateco. Siempre le digo ‘tú no eres un ser humano normal’. Tiene una gran memoria y lucidez, es prácticamente un chavo, juega tenis, es muy activo y evolucionado. Hay cosas que te enamoran de él”.