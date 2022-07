¿Vamos bien? Las banderas verdes y rojas de las relaciones de pareja

Probablemente muchos se han detenido a pensar en aquellos comportamientos que, estando en pareja, no les agradan del otro. Ya sea porque son tóxicos o señales de alerta que han aprendido a identificar, a lo largo del tiempo, como banderas rojas. Estas se han viralizado a través de las redes, para enseñarles a todos, cuándo hay que huir o hacer un alto en el camino, y evaluar si se está o no, en una relación potencialmente dañina.



La falta de respeto, integridad o interés en la relación, las críticas permanentes, comentarios hirientes y humillaciones, conductas de desvalorización, gestos displicentes, celos y posesividad, son algunos de los indicadores que permiten establecer aquellos comportamientos, en algunos casos, normalizados y justificados por el otro como ingenuos, impulsivos o inocentes, que, sin dudarlo, se convierten en microviolencias y que, con el paso del tiempo pueden devenir en violencia y ser letales.



Para Paula Dávila, psicóloga clínica y terapeuta de pareja, “una buena relación da paz, no genera angustia, ni miedo, no nos conflictúa y mucho menos nos lleva a sacar lo peor de nosotros. Un síntoma claro de que estamos ante una persona así, es que no tiene una regulación emocional, se enoja con facilidad y cuando lo hace, no tiene conductas apropiadas. Tiene celos desmedidos, golpea objetos, su verbalidad no es correcta.



Son claras señales de que hay un problema creciente en la relación”.

Para ella, este tipo de acciones debe llevar a la persona a plantearse si aquellas cosas positivas que mantienen esa relación, son suficientes, valiosas y de peso, para tratar de mediar, solucionar o proponer cambios desde la individualidad e intentar construir una mejor versión de pareja. “Claro está, la mayoría de estas conductas, realmente no están para negociación sino que constituyen una razón por la cual no sentirse en el lugar correcto y pensar en alejarse”.



Ahora bien, lo mismo sucede con aquellas ‘green flags’ o ‘banderas verdes’, que indican si aquel vínculo emocional que se ha conformado en pareja, es positivo. Estas fomentan la buena comunicación y, por ende, una interacción de pareja saludable, entendiendo que se basan siempre en la escucha y el respeto mutuo.



“Aquí es necesario saber que, cuando se está en pareja, no queremos convertirnos en una expectativa, queremos poder ser y que en nuestras diferencias encontremos un complemento. No obstante, mantener una buena comunicación es imprescindible, pues es importante tener claro, de ambos lados, que hay que construir en pareja”.



En ese sentido, apunta también la experta, toda relación sana debe tener momentos de desacuerdo, pues factores como la convivencia y la misma demanda de la relación traen consigo dificultades, por lo que evaluar este punto se hace fundamental para poder elevar una bandera verde o roja.



“La bandera verde en este punto va más ligada a cómo se resuelven las situaciones de conflicto, es decir, si tenemos la disposición para hablar, escuchar, ajustar, negociar, y si estamos abiertos a mirar la situación desde el otro ángulo. Es decir, ser empáticos. Aquí uno podría evaluar una bandera roja o verde, desde el cómo se afrontan las dificultades que por naturaleza tienen que aparecer, pues son dos mundos tratando de encontrarse, y de llegar a posturas y situaciones intermedias”, dice la experta.



Para ella, poder mantener conversaciones “incómodas”, abordando temas que pueden considerarse difíciles pero que son fundamentales para los pilares de la relación, son un buen aliciente para incrementar la confianza y el diálogo respetuoso entre ambos.



Banderas rojas: motivos para alertarse



Decisiones sin consentimiento



-Sus solicitudes parecen más un mandato y en la intimidad puede reflejarse esto, llegando a presionar para mantener relaciones sexuales o realizar actos incómodos. Cualquier cambio en el estado de la relación debe implicar una comunicación plena y abierta de ambas partes.



Protector vs. controlador



-Frecuentemente se muestra preocupado por su seguridad, pero en el fondo es celoso y controlador. Quiere saber adónde va, con quién está y qué hará la mayor parte del tiempo, pero en sigilo, pues no confía en lo que le dice. Estas personas suelen ser muy inseguras.



Amor aislado





-Evita que pase tiempo con amigos, familiares o compañeros de trabajo o estudio, pues sabe que suele recibir advertencias de sus allegados por su actitud. Controla que tenga o no amistades.Insinúa que es mejor no salir y disfrutar en casa. El aislamiento es una de las formas más habituales de violencia sutil.



Enojo constante



-No se responsabiliza de sus equivocaciones y reacciona con enojo y violencia cuando es confrontado o se molesta, ya sea hacia usted, sus seres queridos, incluso objetos. Esto indica que es una persona que no canaliza sus emociones de forma sana o carece de empatía con las demás personas.



Burlas y críticas



-Generalmente desacredita sus elecciones. Critica aquellas cosas que a usted le gusten o interesen. Usa información personal para burlarse, intenta desvalorizarle o bajarle la autoestima con comentarios poco amables u ofensivos. Esta es, sin duda, una enorme bandera roja de alerta.



Banderas verdes en una relación



Paola Beltrán, sexóloga y terapeuta de pareja, menciona también otros aspectos relevantes. Para ella, mantener el respeto por los espacios individuales y poder compartir con otras personas, son indicadores de que ambos entienden y se ocupan de validar sus espacios en solitario, sin que eso afecte el compromiso con el otro. “Son muchos indicadores, pero creo que entre los principales está la posibilidad de negociar acuerdos, identificando necesidades que vayan surgiendo a lo largo de la relación. Y, la validación de las emociones propias y de la otra persona”, concluye.



CONOCEN SUS LÍMITES Y EQUILIBRAN LA RELACIÓN:



Para identificar cuándo se está bien en una relación, hay que encontrar el equilibrio en términos de esfuerzo, amor y compromiso. Aquí, algunas señales.



-La relación se siente equilibrada, mutua, recíproca y complementaria.

-Se establecen límites individuales y de pareja.

- Ambos reconocen sus errores o fallos, y toman acciones para cambiar.



SANAS DIFERENCIAS:



-Tienen diferencias ante opiniones o expectativas diversas, pero no son un motivo de amenaza para la relación.



-Se brindan apoyo ante situaciones difíciles.

-Hay responsabilidad afectiva.

-Mantienen una comunicación asertiva. Ante las dificultades, hay voluntad de diálogo abierto y espontáneo.

-Tienen conversaciones incómodas y no rehúyen a los temas difíciles o las cosas que hay que abordar.

-Se puede mantener una conversación paciente y productiva en lugar de evitar los problemas.





METAS ALINEADAS:



-Sus metas se logran alinear. Está claro que cada quien tiene metas individuales, pero para que una pareja funcione, deben poder tener planes en común.



-Confían en su pareja, saben que por algo están juntos y no ponen en duda el compromiso mutuo.