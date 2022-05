'Valentine': la serie animada colombiana que visibiliza historias reales del bullying en niños

Historias reales de bullying hacen parte de ‘Valentine’, una nueva producción animada en donde la infancia aprenderá a resolver estos conflictos constructivamente y a defender sus derechos desde el respeto, para frenar los maltratos y la agresión.



Es una producción que emitirá el Canal Capital de lunes a viernes, a partir del próximo 6 de junio. De gran importancia en la actualidad, si se tiene en cuenta que en Colombia se registraron 8.981 casos graves de bullying entre enero del 2020 y diciembre de 2021, según la ONG internacional Bullying Sin Fronteras.



Se trata de una nueva producción animada donde, a través de diversas situaciones relacionadas con el bullying, sus personajes cuentan cómo se vieron involucrados y la forma en que pudieron superarlas.



Uno de los aspectos que llama la atención de esta serie documental es que se abordan todas las clases de matoneo, desde incidentes sutiles y normalizados hasta circunstancias complejas, contadas por las mismas voces de los protagonistas, con un lenguaje respetuoso pero entretenido y desde tres tipos de actores: el intimidado o víctima, el maltratador y el testigo.

A Capital y #EurekaTuCanal en junio llega una serie para que digamos: #NoMásBullying. Sí, en nuestras pantallas estrenaremos Valentine, una producción de Guoqui Toqui en la que conoceremos historias de niños y niñas valientes. 🤜🏽🤛🏽 Espérala muy pronto. pic.twitter.com/SvqFOvx7Ur — Capital (@CanalCapital) May 28, 2022



El objetivo de 'Valentine' es visibilizar de forma clara las diversas manifestaciones del bullying para que sean fácilmente reconocidas por el público. La narración se complementa con recursos visuales (stickers y memes) y sonoros divertidos, que diferencian las actitudes acertadas de las que no lo son, para proponer soluciones y resolver los conflictos expuestos constructivamente.



Un informe elaborado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana revela, además, que el 32% de los estudiantes en el país indicaron haber sufrido acoso escolar. Estadísticas que sin duda plantean la necesidad de impulsar en esta población el desarrollo de competencias como la solidaridad, la empatía y la defensa de sus derechos.



“Esta serie muestra experiencias personales muchas veces tristes y dolorosas. Pero también enseña que en las situaciones de matoneo no hay malos ni buenos y que lastiman a todas las partes. Especialmente evidenciará que entre los mismos involucrados puede estar la solución para frenar el maltrato y la agresión”, indicó María Cristina López, directora de contenidos de 'Valentine'.



Cada capítulo aborda la importancia de ser empático con los sentimientos de los demás y de tratar bien al otro, sin olvidar cuándo y cómo los niños y niñas pueden defenderse a través del respeto. O las formas de ser solidarios en el momento en que sean testigos de un caso de bullying, entre otras herramientas para reducir la violencia y asegurar la sana convivencia.



Otro recurso usado para cumplir con este propósito es presentar a Valentine, el personaje principal, sin ninguna característica distintiva ya que no tiene un género específico, puede ser chico o chica, pertenecer a diversos orígenes culturales y sociales, estudiar en un colegio público o privado o vivir en cualquier barrio de la ciudad.



De acuerdo con López, “la idea es que sea la voz de todos para lograr una compenetración con Valentine y ver la historia desde su punto de vista, ya sea como víctima, acosador o testigo. También es una estrategia para entender que en cualquier momento los roles pueden cambiar”.



Por sus altos estándares de calidad e innovación, esta producción de Guoqui Toqui fue escogida para ser parte del catálogo oficial del Prix Jeunesse International, el festival de contenidos infantiles para televisión más importante del mundo, que este año se realizará del 10 al 15 de junio en Alemania.