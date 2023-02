'Todo en todas partes al mismo tiempo' llega a Amazon Prime Video

El dúo de los directores de cine conocidos como los Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) son los escritores y creadores de la reconocida película 'Everything Everywhere All at Once' en español 'Todo en todas partes al mismo tiempo'. El filme que ha recibido once nominaciones para los Premios Óscar; ganadora de dos Globos de Oro a Mejor actriz - Comedia o musical y Mejor actor de Reparto; y recibió cinco premios en la vigésima octava edición de los Premios de la Crítica Cinematográfica como Mejor Película y Mejor Director entre otras.



Esta galardonada producción estará disponible desde el 24 de febrero, en la plataforma de streaming Amazon Prime Video para sus suscriptores.



Esta obra cinematográfica ha recaudado más de $ 100 millones de dólares en su paso por las salas de cine, maneja varios géneros cinematográficos como la ciencia ficción, el drama y la comedia. Protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis, entre otros; esta historia sigue a Evelyn (Michelle Yeoh) quien tiene un negocio de una lavandería, pero este se cae en bancarrota por el pago de impuestos, tras esta crisis ella será reclutada para salvar el multiverso, ya que ella posee la habilidad de cruzar portales y universos y de esta manera evitar la destrucción de la vida misma.



En principio se consideró a Jackie Chan para el papel protagónico; el guion fue escrito originalmente para él antes de que los directores cambiaran de opinión y pensaran una cuota femenina para este rol protagónico. ​En agosto de 2018 se anunció que Michelle Yeoh y Awkwafina fueron elegidas para protagonizar una "película de acción interdimensional" de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con Anthony y Joe Russo como productores.



Este filme ha sido considerado un éxito a nivel internacional y ha sido acogido por la critica como una historia que tiene una buena dirección y un guion que ha sido trabajado por un gran elenco de actores con gran trayectoria, empezando por su protagonista Michelle Yeoh. Para la critica de cine Maureen Ryan en su reseña para Vanity Fair, resaltó la actuación de Yeoh de la siguiente manera: "Yeoh imbuye a Evelyn de conmovedores tonos de melancolía, arrepentimiento, resolución y creciente curiosidad".

Los ganadores del premio al Mejor Director Daniel Kwan y Daniel Scheinert posan con todo el elenco durante la 28ª Conferencia Anual de Críticos. Choice Awards en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 2023. Foto: AFP

Los ganadores del premio al Mejor Director Daniel Kwan y Daniel Scheinert posan con los actores Harry Shum Jr., Stephanie Hsu, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y el elenco en la sala de prensa después de ganar el premio a la Mejor Película por "Everything Everywhere All at Once" durante la 28ª Conferencia Anual de Críticos. Este evento se celebró en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California, el 15 de enero de 2023.