'Epa Colombia', nombre artístico de la influencer Daneidy Barrera Rojas, contó cómo se insoló en su reciente viaje a Cartagena, donde participó en el Instafest, un evento que reunió a los creadores de contenido colombianos.



Sobre su incidente, Daneidy comentó: "yo me enfermé, me fui para Cartagena, me sentía super mal (…) amiga me insolé”.



A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido confesó que se había lastimado: “tenía la cara super inflamada, deforme, me da hasta pena mostrarte cómo estaba”, indicó.

'Epa Colombia' dejó ver su cara inflamada, con la quijada y los pómulos hinchados e incluso expresó que tuvo que aplicarse sábila y leche para calmar el ardor.



“A mí nunca me había pasado esto amiga, yo estaba muy mal. Es que me pasan un poco de cosas y no entiendo el por qué a mí”, añadió.



A través de sus historias de Instagram, la empresaria colombiana comentó que le preocupa el estado de su piel, pues trabaja gracias a la publicidad.

