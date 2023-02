SuperBowl 2023: estos fueron los comerciales más espectaculares

El Super Bowl LVII, conocido como el gran acontecimiento deportivo de Estados Unidos fue presenciado por 67.827 espectadores incluida una colección de celebridades, entre ellos el basquetbolista LeBron James, los músicos Paul McCartney, Adele y Jay-Z y los actores Bradley Cooper y Paul Ruud. Se estima que 190 millones de espectadores vieron el show por televisión, generando más de 400 millones de interacciones en redes sociales.



Uno de los platos fuertes de este encuentro en el que los Kansas City Chiefs batieron este domingo 38-35 a los Philadelphia Eagles y conquistaron su tercer título de Super Bowl de la NFL, además de la presentación en el show central de Rihanna, fueron los comerciales que salen al aire durante la transmisión del partido y por los que los anunciantes pagan hasta 7 millones de dólares por 30 segundos.



Aquí, varios de los más destacados.



El verdadero amor de Ben



El actor, guionista y director Ben Affleck recuperó la sonrisa en uno de los codiciados comerciales del Super Bowl, apareciendo como empleado de Dunkin', la cadena de café estadounidense de la que es un gran aficionado. Affleck aparece atendiendo los autos de clientes reales hasta que es sorprendido por su esposa, la cantante Jennifer López, quien lo manda de regreso a casa.

Estrellas del rock se rebelan

El anuncio que reune a varias estrellas del rock es de la empresa de nóminas y recursos humanos Workday, cuya descripción del anuncio dice: "Las estrellas del rock han trabajado duro para ganarse sus títulos. Por eso, cuando el mundo empresarial empieza a llamar 'estrellas del rock' a los ejecutivos que triunfan con Workday, las leyendas tienen algo que decir. Únete a Ozzy Osbourne, Gary Clark Jr., Joan Jett, Billy Idol y Paul Stanley mientras envían un mensaje al mundo empresarial en el mayor escenario del fútbol".



Al final del anuncio, Ozzy interpreta el papel de un humilde empleado salido directamente de Office Space, con el chiste de que no deberías llamar estrellas del rock a tus compañeros de trabajo "a menos que trabajes con una estrella del rock de verdad". "¿Quién es el nuevo?", pregunta un compañero.



Aguacates de México

¿Y si un aguacate hubiera sido la fruta prohibida, en lugar de una manzana? Esa es la premisa de este anuncio de Aguacates de México en el que la actriz Faris se da un festín en un Jardín del Edén reimaginado.

Un minuto con los protagonistas de Breaking Bad



Los actores Bryan Cranston, Aaron Paul y Raymond Cruz repiten sus icónicos papeles como Walter White, Jesse Pinkman y Tuco Salamanca de la éxitosa serie Breaking Bad para el anuncio de un minuto de la PopCorners, donde básicamente su pasión por las metanfetaminas se sustituye por “tortillas de maíz”.

Heineken invitó a Ant-Man (Hombre Hormiga)



¿Cuenta como encogerse y beber si es sin alcohol? Heineken 0,0 y "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" de Marvel Studios se unieron en una campaña centrada en beber (y encoger) de forma responsable.



Disfruta de Ant Man And The Wasp Quantumania de Marvel Studios con responsabilidad en cines a partir del 17 de febrero.

Ultra Club con Serena Williams



El multicampeón mexicano de boxeo, Saúl Canelo Álvarez compartió pantalla con la tenista Serena Williams, en el anunció patrocinado por la cerveza Michelob Ultra, bautizado como “Día de nuevos miembros” que tuvo como principal mensaje el empoderamiento de la mujer.



Además de Álvarez y Williams y aparecen el actor Brian Cox y otras figuras de talla mundial como el ex QB de los Dallas Cowboys Tony Romo; la estrella de los 76ers Jimmy Butler; y Alex Morgan, la estrella de la Selección Femenil de Estados Unidos.

Una montaña de entretenimiento con Stallone



Paramount+ invitó al actor Sylvester Stallone para promocionar el servicio de transmisión de Paramount Global Paramount +, donde es la estrella de la serie Tulsa King.



"Para el anuncio de Big Game de Paramount+, Sylvester Stallone y sus hijas Sophia, Scarlet y Sistine acampan en Paramount Mountain, junto con otras caras conocidas: Dora La Exploradora, el Capitán Pike, el Alférez Mariner, el Teniente Dangle y Beavis y Butt-Head. ¿Podrá Sly llegar a la cima de la Cara de Silvestre Stallone? Sólo hay una forma de averiguarlo..."