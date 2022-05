"Soy guerrera por naturaleza": Ivy Queen habla sobre su batalla contra una enfermedad

Ivy Queen, conocida como la ‘diva del reguetón’, habló por primera vez de su batalla contra una enfermedad. Aunque la pionera de la música urbana no reveló cuál es el problema de salud que enfrenta, envió un sentido mensaje a sus seguidores.



“De esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde”, dice la cantante en un video publicado en su cuenta oficial en TikTok.



Su voz está acompañada por varias imágenes de la artista que muestran su proceso de recuperación en el hospital y en casa. En las fotos, ‘la reina’ aparece con turbantes en la cabeza y algunas personas ya especulan que podría tener cáncer.



“Soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que soy en este momento”, continúa el audio de la cantante, quien además hizo una invitación al millón y medio de seguidores que tiene en la red social.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker



“Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, fue el llamado de la puertorriqueña.



Algunos internautas se mostraron preocupados por una foto en especial, en la que se logra ver el torso de la cantante de 50 años con varios moretones.



En la publicación, varios seguidores mencionaron que su ausencia en las redes ya era notable. “Soy tu fan desde años y años y ya me resultaba raro que no colgases contenido. Te deseo lo mejor y que te recuperes. Te necesitamos, diva. Ánimo”, dice uno de los comentarios.



Uno de los artistas que reaccionó al emotivo video fue Daddy Yankee, quien comentó en TikTok “Dios te bendiga reina, pronta recuperación”.



El video también está acompañado por un mensaje de cariño hacia los fanáticos de la reguetonera. “Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación”, se lee en la descripción del clip que supera los 17 mil ‘likes’ y los mil comentarios.



Martha Ivelisse Pesante, conocida en el mundo artístico como Ivy Queen, además de ser cantante es compositora, actriz y productora discográfica. También es considerada una de las pioneras del reguetón y es famosa por temas musicales como ‘Yo quiero bailar’ y ‘La vida es así’.