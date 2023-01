Shakira y su nuevo boom musical: secretos de una 'loba' que ya es líder de la manada

"Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí (…)”, “ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios (…)”, “no se puede vivir con tanto veneno, no se puede dedicar al alma a acumular intentos (…)”, “Una loba en el armario tiene ganas de salir, deja que se coma el barrio antes de irte a dormir” (…), “Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”...

Las canciones de tusa de Shakira son como dardos, pero no solo lo fueron para Antonio de la Rúa o Piqué, sino para una industria musical que no puede atajar su ‘power’.

Shakira y Bizarrap Especial para El País

En su más reciente éxito dice “a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, pero a esta loba con piel de oveja no le ha quedado nada grande, porque como ella misma lo canta, “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.



Su último zarpazo pasará a la historia, al alcanzar el puesto número uno a nivel global con el Music Sessions Vol 53. En 24 horas, tanto en Spotify con más de 14 millones de escuchas, como en YouTube, con más de 52 millones de vistas, es la canción en español más escuchada de la historia en un solo día.



La barranquillera y el argentino Gonzalo Julián Conde, conocido como Bizarrap, han sabido convertir el despecho en todo un hit.

Pese a sus rupturas amorosas y a sus líos con Hacienda en España, Shakira sale airosa en lo que mejor sabe, facturar con música.



Lejos de abandonar su campo seguro al salir a la luz las andanzas de su ‘ex’, se inspiró para hacer éxitos de lo que para otros eran sus derrotas.



Cuando estrenó ‘Te felicito’ no se había hecho oficial la separación, pero ya sonaban rumores. Una vez se confirmó la noticia, lanzó ‘Monotonía’, canción en la que no menciona directamente al susodicho, pero que sus fans asociaron inmediatamente con Piqué.



Monotonía, otro hit producto de la tusa de Shakira. Especial para El País

Lo cierto es que Shakira rompe récords con el éxito de ‘Te Felicito’ con Rauw Alejandro. Lanzada en abril del año pasado, esta canción reúne a dos figuras icónicas de la música latina. Este tema cuenta con más de 148 millones de reproducciones en Spotify, 13.7 millones en Apple Music y 10.27 millones en Amazon Music.



Desde su lanzamiento, ha recibido una media de 2.3 millones de reproducciones diarias en todas las plataformas. El vídeo musical oficial en YouTube tiene más de 206 millones de visitas y alcanzó el puesto número 2 en el Top 100 Global Chart.



La dueña de la manada

La barranquillera ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios que reconocen su valioso talento musical, incluidos tres Grammy, 12 Latin Grammy, y otros tantos World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, y ha tenido más de 600 nominaciones.



En la actualidad es la artista latina más vista y una de las 10 mejores de todos los tiempos en YouTube, porque cuenta con más de 20 mil millones de visitas acumuladas y casi los 40 millones de suscriptores. En Spotify es la estrella latinoamericana femenina más transmitida de todos los tiempos.



Su álbum El Dorado alcanzó el puesto número 1 en iTunes en 37 países, ganó el Mejor Álbum Vocal Pop en los Premios Latin Grammy 2017 y el Mejor Álbum Pop Latino en los Grammy 2018. Con más de 10 mil millones de reproducciones, es una de las producciones femeninas más reproducidas de todos los tiempos.



En noviembre de 2018 concluyó su exitoso El Dorado World Tour. La actuación de Shakira en el Super Bowl LIV obtuvo cuatro nominaciones al Emmy y se ha convertido en la actuación de medio tiempo con más visitas en YouTube de todos los tiempos con más de 230 millones.



Y entusada y todo, está grabando su próximo álbum de estudio que tendrá algo de electrónico con rock y reguetón. De allí ya se conocen tres canciones de esta nueva era: ‘Don't Wait Up’, ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’ con Ozuna.



Sabe muy bien que hay que seguir vigente en la televisión estadounidense y por eso el año pasado fue productora ejecutiva del programa de competencia de baile y parte de un panel de celebridades en la cadena NBC llamado ‘Dancing With Myself’.



Secretos de la sesión 53

La twittera Melany Mora Murillo en su cuenta expuso varias referencias que la barranquillera hace en su canción con Bizzarap:

1. Piqué le dedicaba los goles a Shakira haciendo el dos con sus dedos y ella en su canción hace el mismo gesto y recita: “Yo valgo por dos de 22”, dando justo en el minuto 2:22 y también. dando cuenta que ella le dobla la edad de Clara.

2. “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tu”, en diáfana referencia a Clara Chía que etimológicamente significa “brillante y pura”.

3. Shakira con su canción del 2009 ‘Loba’ dijo en varias entrevistas que habla de ‘loba’ porque evidencia toda la represión que llevan consigo las mujeres, línea que suena de nuevo: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

4. Las referencias a las marcas de carros como Twingo y relojes como Casio no son gratuitas, su ex pareja tiene colección de ambas.

El futbolista quien, a través de Twitch, fue víctima de bromas de sus socios por la canción de su ‘ex’, ironizó: “Casio nos ha dado estos relojes. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio”.

MENSAJE

“Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”.



El primer millón de la ‘BZRP Music Sessions #53’ se alcanzó en solo ocho minutos.

En el Twitter de Shakira, la canción ha sobrepasado los 14 millones de usuarios y en el de Bizarrap los 36 millones.

Causa social



A los menores del país los ha ayudado por medio de la creación de su fundación Pies Descalzos en Barranquilla. Además de construir dos colegios en zonas vulnerables del norte de Colombia, hecho que hizo que la Unicef la nombrara como embajadora de buena voluntad, desde el 24 de octubre de 2003. “Pienso que debo utilizar las ventajas que se derivan de mi carrera artística para encontrar soluciones reales. Estoy segura de que nuestro planeta sería un lugar mejor si cada uno de nosotros ayudara a satisfacer las necesidades de los demás”, aseguró en su momento la barranquillera.

Talento ‘Dorado’



Aparte de los grandes éxitos de sus canciones, Shakira tiene una marca de perfumes que lanzó en el 2010, cuando presentó ‘S’, la primera fragancia creada con la colaboración del grupo español Puig. Tras el éxito obtenido, continuó en este negocio y ahora cuenta con otros cuatro productos en el mercado. Shakira ha consolidado una fortuna, según estima Forbes, de 400 millones de dólares. Como productora, cantante y bailarina fue escogida el año pasado para hacer parte de los 50 Creativos Forbes, un listado que busca destacar el talento colombiano que le da vuelta al mundo.