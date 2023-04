Shakira y el tierno mensaje de Pascua que envió a sus seguidores con un invitado especial 

Shakira reapareció en Semana Santa con un mensaje público, que esta vez, ¡gracias a Dios! dirán algunos detractores, no salpica a su expareja Gerard Piqué.



Con motivo de este Domingo de Pascua y ya finalizando la Semana Santa, la artista le desea en su emotivo comunicado lo mejor a todos con una foto que ya es todo un clásico por estas fechas en sus perfiles y en la que el protagonista ha vuelto a ser Toby, el conejito de la familia.



"¡Toby les desea una feliz Pascua!", escribió Shakira al postear la divertida imagen del conejito junto a unos huevos de chocolate.



Los comentarios no se hicieron esperar, hubo quienes le desearon lo mejor en su nueva etapa, hasta los que usaron la ironía para meterse con el 'ex' de la intérprete de Monotonía.



"Los huevos que le faltaron a Piqué", "No dejó ni el conejo", "Siempre la mejor de las mejores, viva Shakira", son algunos de los mensajes de los fanáticos de la barranquillera.



Se supo que la artista pasa estos días de relax y recogimiento en República Dominicana, según indagaciones de la prensa española. Y el 11 de abril estará de regreso en Miami pues es el día en que sus hijos continuarán sus estudios, esta vez en una nueva escuela en la Ciudad del Sol.



