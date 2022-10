 Shakira: una mujer resiliente que a través de la música renace como ave fénix 

Una mujer llena de gracia. Así es Shakira, la artista colombiana que conquistó al mundo entero con su voz, belleza y particular forma de bailar.



Caminando con los pies descalzos, pero a paso firme, la barranquillera no solo se distingue por su talento en la música, sino también por su espíritu solidario y carisma, cualidades que la mantienen como un referente de la música latina a nivel internacional.



Así entonces, sus canciones han traspasado fronteras de generación en generación y es por ello, que su poder creativo, continua vigente en el corazón de las personas.



Como bien dijo Gabriel García Márquez, “La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad, con una sensualidad inocente que parece inventada por sí misma”, palabras con las que el nobel colombiano supo describir en esencia todo lo que genera Shakira, artísticamente.

Desde ayer, la barranquillera comenzó una campaña de expectativa sobre su nuevo sencilo en colaboración del cantante de raggaeton, Ozuna. Foto: tomada de www.shakira.com

Sin embargo, tras su separación de Gerard Piqué y la delicada salud de su padre, Shakira ha puesto a prueba su capacidad de resistencia este año, y como toda una dama, con gran altura y diplomacia, la ha sabido asumir.



En la reciente entrevista para la Revista Elle, única en la que ha hablado de su ruptura amorosa desde que fue anunciada luego de varias semanas de rumores, Mebarak dejó entrever que está pasando por uno de sus momentos ‘más oscuros’. Aun así, a través de la música, es como pretende levantarse y llegar hasta donde “sale el sol”, para iniciar un nuevo vuelo artístico, esta vez con sus hijos como prioridad.

“Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Pero en mi caso, escribir música es como ir al psiquiatra. Simplemente, me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Esto me ayuda a sanar. Esa es la mejor medicina, junto al amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, subrayó la intérprete de ‘Te felicito’, tema con el que sacudió las redes sociales y se convirtió en la banda sonora de su separación.

A su lista de problemas, también se le suma el pleito que tiene con la Hacienda Pública de España, por presuntos delitos fiscales, los cuales son negados por la artista, quien decidió ir a juicio para mantener en alto su buen nombre y reputación.



Shakira asegura que estas afirmaciones del gobierno español son ficticias,porque, además, han recurrido a una campaña de prensa lasciva para tratar de ejercer presión y forzar los acuerdos de conciliación. En medio de esta tormenta, subraya que cuenta con las pruebas suficientes para respaldar el caso y salir bien librada.



Ahora bien, ad portas de lanzar su doceavo álbum de estudio y teniendo en cuenta toda esta coyuntura, Bayron Lacombe, presidente del Official Fans Club Shakira en Barranquilla , sostiene que lo que más admira de ella es su capacidad camaleónica para reinventarse en cada una sus canciones y videos. Igualmente, añade que su gran corazón y espíritu filantrópico, la hacen una artista integral.



Es por esta razón que, desde distintas partes del mundo, millones de personas han manifestado su apoyo a la cantante, a quien ven como una especie de diosa, que resucita en medio de las cenizas. Por medio de fotos, videos e incluso reseñas sobre su carrera, los ‘Shaki fans’ se han sabido mantener al margen para respetar su intimidad y de esta manera, enviarle un mensaje de solidaridad.

Shakira es la segunda artistista a nivel mundial con más reproducciones de YouTube. Además, junto a Michael Jackson y Elton John, es la única latina en tener cuatro canciones, todas de diferentes epocas en superarar los 200 millones de reproducciones en Spotyfi.

Por otra parte, Joyce Lozano, locutora radial quien apoyó a la cantante en sus primeros años de carrera, expresa que Shakira desde niña se ha caracterizado por ser una persona inteligente, amable y educada.



“Con un encanto especial, que se dibuja en las curvas de su sonrisa, es como la intérprete de ‘Ojos así’ ha sabido enamorarnos. Creemos en su fuerza artística y personal, pues como cantante, hija y madre, nos ha demostrado que las mujeres somos capaces de alcanzar todo aquello que nos proponemos”, acota Lozano, quien además reconoce el perfeccionismo y la disciplina con el que trabaja Mebarak Ripoll.



Además, añade que Shakira es Barranquilla, lo que significa, que ante el mundo, Shakira es Colombia.



Así entonces, rescata que la calidad de su trabajo artístico se ve reflejado en lo más de 125 millones de álbumes y sencillos vendidos a nivel global, sus presentaciones en importantes eventos deportivos, como el Super Bowl del 2020, donde se convirtió en la primera colombiana en pisar este escenario.



Esta claro que sus caderas no mienten, y sus premios tampoco, pues además, de ser una de las mujeres más poderosas del mundo, esto según Forbes, es una de las cantantes más galardonadas de la historia musical, pues cuenta con más de 410 premios y 600 nominaciones.



Finalmente, sin necesidad de un trono, la nombrada ‘Reina del pop latino’ sigue enviando un mensaje de esperanza y resiliencia, virtudes que le sirven de escudo para seguir conservando su merecida corona y reconocimiento.

La Fundación Pies Descalzos llega a la Guajira

Pies Descalzos no es solo es un álbum musical; es un sueño que Shakira hizo realidad a través de su fundación. Así, desde 1997 esta organización se encarga de brindar educación gratuita y de primera mano a todos los niños y jóvenes del mundo que no tienen acceso a este derecho.



Hace pocos días la barranquillera inauguró en la Guajira, otra sede de la fundación. El Proyecto se ejecutó en conjunto con la Gobernación de dicho departamento y el programa ‘Educate a Child’.



“Esta escuela fue construida con paneles solares, eficiente en carbono, de materiales locales, y una de las pocas de la zona, es un lugar de puertas abiertas a la comunidad indígena Wayuu” indicó la colombiana en un comunicado oficial.

En repetidas ocasiones Mebarak ha mencionado lo importante que es para ella que una comunidad tenga niños, niñas y adolescentes con acceso al aprendizaje de una manera rápida y eficiente Foto: tomada de redes sociales

“A lo largo de mi vida he visto como la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, ha comentado al respecto la intérprete de ‘Suerte'.



Cabe recordar, que en el año 2006, artista, ganó el premio de Espíritu de la Esperanza en nombre de la revista Billboard por su trabajo con aquella entidad.