Shakira irá a juicio por fraude fiscal en España: piden ochos años de cárcel y una millonaria multa

La estrella pop colombiana Shakira irá a juicio en Barcelona por presunto fraude fiscal, en una fecha aún por determinar, según un auto de la justicia española conocido este martes.



"Se acuerda la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona (...) contra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, como presunta autora" de seis delitos contra la Hacienda Pública, indicó el auto de un tribunal de la periferia de Barcelona fechado el 19 de septiembre.



Dicho tribunal no le impuso ninguna medida cautelar hasta el juicio.



A finales de julio, la Fiscalía solicitó más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 24 millones de euros (23,1 millones de dólares) para Shakira, bajo acusación de haber defraudado 14,5 millones de euros (14 millones de dólares) al fisco español entre 2012 y 2014.



La Fiscalía acusa a Shakira de haberse servido de un "entramado societario" creado ya años antes para no tributar en España en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, pese a que ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley.



La artista de 45 años, conocida por éxitos internacionales como "Waka Waka", "Hips don't lie" o "Chantaje", ha negado siempre las acusaciones.



"Estas son acusaciones falsas", afirmó Shakira en una entrevista publicada el 21 de septiembre por la revista Elle, en la que dijo tener "la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día".



El Ministerio Público y la defensa de la cantante buscaron un acuerdo para evitar el juicio, pero en julio Shakira renunció a esta posibilidad, al mostrarse confiada en "que la justicia le dará la razón", según sus representantes legales en Barcelona, donde reside la estrella.



"La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en [sus] giras internacionales y en 'The Voice'", el programa televisivo estadounidense en el que fue jueza, en un periodo en el que "aún no era residente en España", denunciaron sus representantes en ese momento.

Shakira carga contra la Fiscalía

En la entrevista a Elle, Shakira acusó al fisco español de recurrir "a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en las personas y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación".



"Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas como yo (o [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso y muchos más), sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos", agregó la cantante.



La Fiscalía segura que Shakira vivía en España desde al menos el ejercicio fiscal de 2012, poco después de que se hiciera pública su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pero mantuvo hasta 2015 su residencia fiscal en las islas Bahamas, considerado un paraíso fiscal.



La pareja, que tiene dos hijos, anunció su separación en junio pasado.



Shakira apareció en los llamados Pandora Papers, una amplia investigación de millones de documentos filtrados publicada en 2021 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que señaló a centenares de personalidades de haber recurrido a paraísos fiscales, principalmente para evadir al fisco.