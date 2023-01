Segunda temporada de 'Cómo conocí a tu padre' ya está disponible, conozca dónde verla

La plataforma Star+ acaba de estrenar la segunda temporada de la comedia ‘How I met your father’ (¿Cómo conocí a tu padre?), nuevamente protagonizada por Hilary Duff.



Ya se encuentra disponible el primer episodio de esta nueva temporada, y cada martes se estrenará uno más hasta completar la temporada de la serie ganadora de los Premios Emmy.



En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie (Duff) y su muy unido grupo de amigos están en medio de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.



La serie está protagonizada por Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma. Completan el elenco Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes y Josh Peck; con la participación especial de Meghan Trainor, Leighton Meester, Mark Consuelos, John Corbett y Constance Marie.



Escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, “How I Met Your Father" cuenta con la producción ejecutiva de Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman, y Adam Londy; y es una producción de 20th Television.



Es el mismo formato de la exitosa comedia ‘¿Cómo conocí a tu madre?’ que se lanzó en 2005 y contó con nueve exitosas temporadas.