A través de su cuenta de Instagram, Jessica Cediel le contó a sus seguidores que nuevamente se contagió de covid-19, por lo que pasará sola estas fiesta decembrina.



“Les voy a contar algo súper importante y es que hace como 15 o 20 días me dio una gripa súper fuerte y me tiró a la cama, entonces me hice la prueba de covid-19 y el resultado fue negativo; pero hoy volví a amanecer con congestión y llamé a mi laboratorio de confianza, me hicieron una nueva prueba y, tristemente, salí positiva para covid-19 de nuevo (...) Hasta el momento simplemente he sentido un poco de congestión, de tos y de molestia en la garganta”, explicó la presentadora.



Cediel ya se había contagiado de covid-19 en de octubre del 2020, donde bajo de peso y tuvo varios momentos en los que le llegó a faltar el oxígeno y se sintió ahogada.



“Me dieron tres episodios de falta de oxigenación, se me cerraba la nariz, el pecho, y no me entraba aire. Es lo más feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida”.



Aunque la presentadora actualmente no presenta estos síntomas, se encuentra aislada y a la espera de una pronta recuperación, ya que lo que más desea es que su familia y la sociedad se encuentren sanos.



"Yo me cuido por mí, por mi familia y por la sociedad, pero me tocó otra vez".



De igual forma, con respecto a su reinfección señaló lo siguiente; "Que mierda este covid, que mierda como ha cambiado el mundo. Ojalá que el Señor tenga piedad de nosotros y venga a limpiar esto".



https://www.instagram.com/tv/CXyebNDFg7A/?utm_source=ig_web_copy_link