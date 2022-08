Santiago Cruz presentó 'Porque te quise' en honor a los diez años de su éxito 'Desde lejos'

Para el cantautor colombiano Santiago Cruz, cuando se quiere a una persona y las relaciones no funcionan, el amor se transforma, y una de las mejores maneras de demostrar ese cariño, es decir, adiós, y desearle al otro que esté bien Desde Lejos.



Siente que es loable que a pesar de los años, en el fondo del corazón exista un deseo genuino porque esa persona que uno amó esté bien. Un noble sentimiento que expresa en su nuevo sencillo Porque te Quise, con el cual celebra los diez años de uno de sus sencillos más éxitos ‘Desde lejos’.



“Estaba con Juan Pablo Vega y Juan Pablo Villamil de Morat, nos sentamos a escribir, y estábamos concentrados trabajando cuando le digo a los chicos ‘este año se cumple una década de Desde Lejos, ¿por qué no hacemos una especie de continuación?’, les conté mi idea y Juan Villamil, dijo ‘ah, es Porque yo te Quise’. Entonces, dijimos, esta fue la canción”.



¿Con esta canción se cierra el ciclo de Desde Lejos?



Más bien se abre, Desde Lejos ya era el cierre del ciclo, era un poco descabellado después de lo que fue un cierre, tratar de abrir una puerta; pero, lo hicimos. Siento que es una apertura muy bonita, de nuevas puertas, de saber que se aprecia a la persona, pero no porque aún la esperes sino en honor a ese amor.



Es la primera vez que se utiliza como escenario la Cinemateca Distrital, ¿Cómo fue el desarrollo de esta producción audiovisual?



Le pasé la canción a Natalia Agudelo, le conté la forma como se conectan estos dos sencillos, y el tema de los diez años. La propuesta de ella es muy interesante, porque nos dijo que la mejor manera de conectar ese marco cronológico es mostrar tu evolución en el tiempo, desde lo físico hasta los escenarios donde tocabas antes y en los que tocas ahora. Enmarcar todo ese trayecto de diez años y que yo fuera ese espectador, haciendo una cita con la memoria y qué mejor que hacerlo en la sala de cine de la Cinemateca Distrital, un lugar hermoso.



El video termina teniendo ese sabor nostálgico de los recuerdos, del paso del tiempo y de conectarse con la historia que muchos tenemos de los diez años después.



¿Cuánto ha cambiado usted en estos diez años de altibajos?



El acontecimiento más relevante ha sido la paternidad. Esto te cambia absolutamente, es muy distinto pensar en quién era yo hace 12 años, cuando ni siquiera era un hombre casado. Ahora soy padre de familia con un matrimonio de casi 10 años, tratando de llevar la carrera de la manera más coherente posible, siendo fiel a lo que para mí es el arte.



A veces me gana un poco el cinismo de conocer la tras escena del mundo de la música y lo que significa toda esta industria; pero sigo esperanzado en lo que significa escribir, producir y ver nacer una canción como lo que pasa con Porque yo te Quise.



Como es de esperarse, la vena del arte está presente en el ADN de los hijos de Santiago. principalmente Violeta en quien resalta más el talento, “ella tiene el duende de las disciplinas artísticas. Incluso, hace poco, tuvo una crisis porque dudaba de su talento y creo que eso es la huella de los artistas“.

Contar Hasta Tres es una canción perfecta para decirle a alguien ‘te amo’, ¿usted a quién se la dedico?



Esta canción nace de la paternidad, me junté con Julio Reyes, y nos pusimos a hablar de la impotencia que siente uno como padre cuando los hijos la están pasando mal y solo puedes decirles: ‘aquí estoy, vive tus procesos, equivócate’. Quisiera que no te doliera nada, pero sé que así no funciona la vida.



¿Es de los que pone siempre todas las cartas sobre la mesa?



Procuro hacerlo, no me gusta tener ases bajo la manga o cosas escondidas. Evito manipular, además, que no soy bueno haciéndolo. Para bien o para mal, soy muy transparente y se me nota todo, lo bueno y lo malo.



¿Es usted un representante de la nostalgia y el romanticismo?



Soy romántico en todo el sentido de la palabra, más allá de los chocolates y las flores, que sí son importantes, pero soy de los que le gusta moler el café en las mañanas, escuchar música en los discos de vinilo. El disco anterior, Dale, lo grabé en bloque y en cinta como se hacía en los discos de los años 60 y 70. Es que estoy en la etapa de los 40 años y es inevitable la nostalgia.



Silvana, “el gran regalo”

Santiago Cruz le regaló en el cumpleaños 40 de su amigo Juan Carlos, la guitarra que este le dio en sus inicios. Juan Carlos Andrade

Aunque desde muy joven Santiago aprendió a tocar la guitarra,

fue hasta la edad adulta que tuvo la suya. Durante la época de la universidad, tocaba en bares con una guitarra prestada de su amigo Jorge Arévalo.



“Un grupo de amigos muy queridos, liderados por Juan Carlos Andrade, hicieron una ‘vaca’ entre ellos y de Navidad me regalaron mi promera guitarra, que llamé Silvana”.