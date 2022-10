Rock para excéntricos: expectativa por el regreso de El Cuarteto de Nos a Cali luego de tres años

Con un universo construido a partir de canciones narrativas, donde cobran vida personajes irreverentes y críticos de la sociedad, el Cuarteto de Nos es considerada la banda de rock alternativo más original del momento en Latinoamérica, y aunque no tienen la acogida masiva de las leyendas del rock en español, han cultivado una legión de devotos seguidores en todo el continente, incluso en aquí, en Cali.



Fundada en Montevideo (Uruguay), hacia el año de 1980, cuando los hermanos Roberto y Ricardo Musso decidieron ponerle música a las historias de personajes ficticios que creaban entre los dos, muy pronto formaron un grupo inclasificable, extraño, pero sin duda auténtico. De hecho, El Cuarteto de Nos no podría compararse con otra banda de rock tradicional, solo con esa clase de humoristas intelectuales, como los Monty Python de Inglaterra, o con los Les Luthiers de Argentina; aunque en vez de un espectáculo teatral, en su caso tenemos un show rockero con canciones cargadas de ironía y humor negro que, partiendo de un universo propio, por sí solas se han convertido en clásicos de la nueva generación de rock latinoamericano, y que son coreadas por el público en cada uno de sus conciertos.



En la actualidad, la agrupación está integrada por Roberto Musso, guitarrista rítmico y cantante principal; Santiago Tavella, bajista y voz de algunas canciones; Álvaro Pintos, baterista; Gustavo Antuña, guitarrista líder; y Santiago Marrero en los teclados. Sin embargo, contrario a lo que sucede con otras bandas de rock, ellos no son los protagonistas, sino todos esos raros, bipolares, porfiados y excéntricos personajes de sus canciones, como Emilio García (el falso mánager de la banda), Morcillo López, El Tío Calambres, Damián (cuya fiesta convoca a toda la ciudad), Miguel Gritar (un hombre cansado de seguir órdenes y que colapsa), El Hijo de Hernández, Benito (un matoneador escolar que se encuentra con su víctima años después), el Doctor Hermes, entre otras ficciones que pueblan como en una novela, el universo de El Cuarteto de Nos.



Su último concierto en Cali fue en 2019, justo antes de la pandemia, y hasta ahora, acumulan dos nuevos discos, ‘Jueves’ lanzado a finales de ese año, y ‘Lámina once’, estrenado en 2022, que presentarán mañana en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.



Roberto Musso, cantante y fundador de El Cuarteto de Nos, habló con El País, sobre la trayectoria de la banda y de por qué son considerados un grupo de culto y, según algunos, y para cultos.



Roberto Musso, líder y cantante principal de El Cuarteto de Nos. Foto: Especial para El País

-Hay un sentido crítico en sus canciones que, más allá de lo político, pone en cuestión la vida cotidiana...

Nuestra sociedad está cada vez más radicalizada, están aboliendo los tonos grises para vivir, y nos quieren obligar a polarizarnos, elegir entre extremos. Pero a nosotros no nos gusta la opción A o B, hay demasiada información que ya no podemos manejar, como dice el personaje de Frankenstein Posmo en ‘Lámina once’, “sabemos menos de cada cosa, y opinamos sin saber de casi todo”. Entonces, lo que buscamos es plantear un gran signo de interrogación sobre la forma de vivir que tenemos ahora mismo.



-¿Considera que hay un pesimismo más marcado en las canciones de ‘Lámina once’?



Puedes ser que sea más pesimista, quizá por la visión que nos quedó después de la pandemia, pero creo que mantiene la línea general de nuestro estilo, del que traemos de los últimos álbumes, un sonido más crudo y rockero que probablemente crea una atmósfera más fuerte.



-¿Cómo surge una canción como Fiesta en lo del Dr. Hermes, donde dicen “dar solo para recibir/ es negociar para subir/ y cada tanto convidar con algo a los que no están invitados”? ¿Buscaban describir la desigualdad y la hipocresía social?



Queríamos mostrar la lucha del poder, de querer estar arriba al precio que sea, algo que atraviesa a todos los países latinoamericanos de una manera en particular. Creo que cada país tiene su Dr. Hermes, pero este personaje también tiene otro aspecto, porque siendo el dueño de esta casa donde se entretejen los hilos del poder, por nepotismo, favores, amigos, para perpetuar a las mismas personas; también se relaciona con el dios Hermes de la mitología griega, quien era el mensajero de los dioses, así como el dios de los comerciantes y ladrones. Por eso el nombre es muy preciso para ese personaje. Y por otro lado, la canción deja oír a los que no están invitados a la fiesta, los que están afuera, que también, como dicen en la canción quieren un pedazo de la torta.



-Algunos los consideran una banda para intelectuales, ¿está de acuerdo?



Bueno, pero yo no lo siento como una crítica. Al contrario, creo que la gente entiende lo que hacemos y lo disfruta, de hecho queremos poner la vara más alta y hacer canciones más complicadas, porque el público ha demostrado tener una mente abierta y se identifica con nosotros.



El álbum ‘Lámina once’ (2022) parte del conocido test de Rorschach, para una serie de canciones que delatan el malestar cotidiano en un mundo obsesionado por el control, el éxito y la felicidad.

Temas básicos de El Cuarteto de Nos

Álbum 'Lámina once' (2022). Foto: Especial para El País

Raro (2006):



-Hoy estoy raro.

-Nada es gratis en la vida.

-Así soy yo.

-Yendo a la casa de Damián.



Bipolar (2009):



-Miguel Gritar.

-El hijo de Hernández.

-Mi lista negra.

-Me amo.

-Breve descripción de mi persona.



Porfiado (2012):



-Cuando sea grande.

-Buen día Benito.

-El lado soleado de la calle.

-Lo malo de ser bueno.

-Vida ingrata.



Lámina once (2022):



-Rorschach.

-Frankenstein Posmo.

-Maldito Show.

-Chivo expiatorio.

-Fiesta en lo del Dr. Hermes.

-La ciudad sin alma.



Bonus: No quiero ser normal.