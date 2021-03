Raleigh Ritchie presenta su sencillo 'STFU' con la colaboración de Elsa y Elmar

angela marcela alvarez

Raleigh Ritchie, reconocido cantante y actor inglés, lanzó este 26 de marzo su sencillo titulado 'STFU', una canción realizada con la colaboración de la cantautora colombiana Elsa y Elmar.



Esta nueva producción musical es una nueva versión de la canción original que hace parte de “Andy”, el segundo álbum de Raleigh, lanzado a mediados del 2020. Este álbum está compuesto por 12 temas, donde Ritchie fusiona el soul con el R&B en una mezcla de electrónica con acompañamientos orquestales.



La colaboradora de esta canción, Elsa y Elmar, es una cantautora colombiana ganadora en la categoría de música latina en los Premios de Composición John Lennon por su canción "Me viene bien".



Actualmente cuenta con más de 1,7 millones de oyentes mensuales en Spotify es una de las mayores promesas del mercado latino.



​Su primer álbum, “You’re a Man Now, Boy”, que fue lanzado en el 2016, tuvo gran aceptación en el Reino Unido. Además, su participación en en el álbum de platino del rapero Stomrzy, “Gang, Signs & Prayer”, con

la canción “Don’t Cry For Me", fue muy destacada en su carrera, ya que fue nominada al premio Ivor Novello.

Este artista, nativo de Bristol, Inglaterra, ha trabajado con grandes productores como Sounwave, Mike Elizondo (Eminem/Twenty One Pilots), Chris Loco (Annie Marie/Ruel), Grades (Khalid/Dua Lipa/H.E.R), DJ Dahi (Kendrick Lamar/Drake) y sus colaboraciones incluyen temas como “The Internet” (Odd Future) y “Sounwave” (TDE/Kendrick Lamar).



En el transcurso de su carrera ha tenido nominaciones en los Premios MOBO y a los Urban Music Awards como “Artista Revelación”

en el 2014 y 2016. Además, ha sido destacado en medios como Billboard, Rolling Stone, TIME, Genius, Wonderland, Hunger, Notion, Clash, Fader, Pitchfork, Rolling Stone, Vulture, The Independent, The Guardian, entre otros.



Ritchie ha tenido notables participaciones en la televisión internacional incluyen el Show de Jimmy Fallon, The Late Show con James Corden, Saturday Night Live, The Graham Norton Show y Good Morning America, entre otros.



Además, actuó recientemente en el 02 Arena de Londres, donde presentó su álbum "Andy” con un concierto en vivo que fue presentado virtualmente a todos sus fans a nivel mundial.