Daniella Álvarez dio sus primeros pasos tras operación: "Quiero mostrarles cómo camino"

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La modelo y exseñorita Colombia Daniella Álvarez publicó por primera vez un video caminando luego la operación en la que le amputaron el pie izquierdo.



Álvarez, que ha sido calificada como un ejemplo de resiliencia y tenacidad, dio sus primeros pasos ayudada por una órtesis y un caminador ortopédico.



"Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente", dijo a través de su cuenta de Instagram.



A la modelo le amputaron su pie izquierdo el pasado sábado 13 de junio, luego de varias cirugías y complicaciones médicas.

Desde entonces ha recibido cientos de mensajes de apoyo en sus canales oficiales.



Según reveló, su pie derecho "quedó sin sensibilidad" y aún "no tiene movimiento" debido a una isquemia que sufrió, la cual derivó en la decisión de amputar su otra pierna.



Sin embargo, aseguró: "No he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños".