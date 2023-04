No se pierda esta Semana Santa el Festival de Música Religiosa de Popayán

Desde este domingo de ramos, empieza en la versión número 60 del Festival de Música Religiosa de Popayán, que en 2023 tiene una agenda artística y académica de talla internacional.



Con música góspel, tango sacro, cantos gregorianos, el Carmina Burana y hasta una misa patoja, entre otras grandes obras del repertorio universal, el tradicional evento realizado, cada año, en Semana Santa, se alargará hasta el sábado 8 de abril.



Cabe destacar que este año, el Festival cuenta con nuevo director artístico, el maestro Eduardo Rojas quien con su amplia experiencia dentro del campo de la música y como CEO de su propia escuela de música en los Estados Unidos, preparó una experiencia musical solemne y conmovedora para todo el público que asista a los conciertos durante la Semana Mayor.



El Festival de Música Religiosa inicia este domingo, a las 5:00 p.m., con una presentación de la academia texana Rojas School of Music, que debutará en Popayán haciendo un recorrido por el romanticismo, interpretando obras de Rachmaninov, Chopin, Dvorak, Tchaikovsky y Mendelssohn.



La agenda académica incluirá 10 talleres o clases magistrales para estudiantes de música o jóvenes profesionales de la región, dos conferencias y la realización del Primer Encuentro Departamental de Escuelas Municipales de Música, el cual busca fortalecer la educación musical por medio de la experiencia de docentes de la Rojas School of Music (Texas – EE.UU.) y talleristas de alto nivel que se desempeñarán como solistas en el Festival.



Por otra parte, la exposición de arte de este año estará a cargo del maestro Carlos Salas Silva, artista colombiano con múltiples exposiciones en los principales museos y galerías de América Latina, Estados Unidos y Europa. La obra denominada “Todo es vibración” fue la elegida por el artista para ser la imagen oficial del 60 Festival de Música Religiosa de Popayán. La obra está inspirada en el movimiento permanente del universo, de las cosas que lo conforman y de los seres que lo llenamos.

AGENDA DE CONCIERTOS

DOMINGO DE RAMOS



La agenda 2023 inicia el Domingo de Ramos 2 de abril, a las 5:00 p.m., con una presentación en la que profesores y estudiantes de la academia texana Rojas School of Music debutarán en el Festival de Música Religiosa como antesala de un nuevo proyecto de formación e intercambio cultural. Este concierto traerá un recorrido por el romanticismo con obras de Rachmaninov, Chopin, Dvorak, Tchaikovsky y Mendelssohn.



LUNES SANTO



El Lunes Santo 3 de abril, a las 12:30 p.m., los sonidos del sur de Italia llegarán en la voz de María Mazzota y el acordeón de Antonino De Luca. El dúo presentará su álbum “Amore Amaro”, con el que han ofrecido alrededor de 80 conciertos en más de 20 países europeos.



El mismo Lunes Santo, a las 5:00 p.m., el coro venezolano Zebtysqua Voces Oscuras presentará el concierto denominado “La palabra hecha música”, el cual se divide en dos partes. La primera, dedicada a la Omnipotencia, Vida y Gracia Mariana, con obras que resaltan estas cualidades a través de la música de grandes compositores. La segunda parte nos trasladará a la música de adoración afroamericana estadounidense con Música Góspel Espiritual, que exaltará diferente etapas de la vida de Cristo o pasajes bíblicos.



MARTES SANTO



El Martes Santo, 4 de abril, a las 12:30 p.m., se presentará el pianista Juan Sebastián Collazos Valencia, considerado “El mejor pianista joven de Colombia 2018” tras lograr el primer lugar en el “Primer Concurso Nacional de Piano Teatro Colón 2018”. Además de este premio ha sido laureado en diferentes concursos en Colombia, Estados Unidos, España y Costa Rica. Se ha presentado como solista y músico de cámara en países como Suecia, Hungría, España, Italia, Costa Rica, Estados Unidos, México y en los escenarios más importantes de Colombia.



El mismo Martes Santo, a las 5:00 p.m., cerrará el día el dúo israelí conformado por el clarinetista Jonathan Leibovitz y el pianista Ariel Lanyi. Leibovitz hizo su debut profesional a la edad de 18 años con la Filarmónica de Israel y durante la temporada 2019-2020 tocó como miembro de la misma orquesta. Lanyi, por su parte, hizo su debut en el Wigmore Hall y ha tocado en Alemania, Francia, Reino Unido, Israel, Rusia y Estados Unidos. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones, recibiendo la medalla de bronce de Roslyn Lyons en el Concurso Internacional de Piano de Leeds, ha recibido el Munster Trust Mark James Star Award y el premio Senior de la Fundación Hattori, entre otros reconocimientos.



A las 6:30pm en el Atrio del Templo de San José, tendremos una “Gala lírica bajo las estrellas” con el Coro Piccolo de la Sociedad Coral de Bogotá.



MIÉRCOLES SANTO



El Miércoles Santo, el virtuosismo de los maestros Eduardo Rojas (Colombia) y Gary Levinson (Estados Unidos) llegará al Municipal de Popayán con un espectacular recital de piano y violín que incluye sonatas de Tartini, Grieg y Franck.



Este concierto reviste una especial importancia pues marca el regreso del colombiano Eduardo Rojas a la capital caucana, ciudad en la que recibió su formación como pianista. Actualmente es reconocido por su visión para integrar sus habilidades musicales con su pasión por la enseñanza y el emprendimiento. Ha sido catalogado por el Dallas Morning News como “un pianista de considerable destreza y fuerza en su personalidad”. Se ha desempeñado como solista con agrupaciones como la Richmond Symphony, la San Angelo Symphony, la Filarmónica de Cali, la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Nacional de Panamá, la Great Lakes Symphony y la Dallas Chamber Symphony.



Por su parte, el maestro Gary Levinson, una de las figuras más importantes de la música de todo el sur de Estados Unidos, Senior Principal Associate Concertmaster de la Dallas Symphony en Texas y Director Artístico de la Sociedad de Música de Cámara de Forth Worth se presentará por primera vez en la ciudad de Popayán. Levinson hizo su debut en 1991 como solista con la Filarmónica de Nueva York. Ha colaborado con eminencias como Erich Leinsdorf, Jaab Van Sweden, Miguel Hart-Bedoya, Yo Yo Ma, Lynn Harrel, Eugenia Zukerman, Joseph Kalichstein y Christopher O´Riley, entre otros.



JUEVES SANTO



El Jueves Santo, a las 12:30 p.m., las voces del coro Et In Terra Pax llegarán a la Iglesia de San José con un repertorio de Cantos Gregorianos. El programa para esta ocasión se enmarca dentro del contexto solemne de la propia misa católica. Desde su creación en 2018, este coro payanés ha adelantado investigaciones alrededor de músicas ligadas al antiguo seminario de la comarca.



El mismo Jueves Santo, a las 5:00 p.m., el notable bandoneonista, compositor y director de orquesta argentino regresa a Popayán para presentar junto al cuarteto Q-Arte su Tango Sacro. La carrera del maestro Rodolfo Mederos lo ha llevado a actuar al lado de grandes artistas como Osvaldo Pugliese o Astor Piazzola al tiempo que ha tenido colaboraciones con Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta o Joan Manuel Serrat, entre otros. El maestro Mederos es conocido como un referente de la raíz del tango y del buen gusto musical.



Q-Arte, por su parte, ha sido aclamado como uno de los cuartetos más destacados de Latinoamérica. Fundado en 2010, se ha concentrado en investigar, interpretar y difundir la música para cuarteto producida en el continente. En estos notables artistas se une lo mejor de dos mundos con la producción discográfica titulada “Tango Sacro”, que estuvo nominada al Grammy Latino en 2020. La muestra en vivo de esta espectacular producción se podrá disfrutar en vivo en el Teatro Municipal de la Ciudad de Popayán.



VIERNES SANTO



Una de las obras más conocidas del repertorio universal será la protagonista del Viernes Santo. Se trata del Carmina Burana. Esta obra es sin duda una de las más importantes y aclamadas composiciones sinfónico-corales de todos los tiempos. Sus melodías memorables y su influencia en la cultura popular se inspiran en una colección de poemas y canciones medievales con temas que abarcan desde el amor y la añoranza, hasta el deseo y los placeres de la vida. A pesar de su complejidad y grandeza, la música es accesible a una amplia audiencia debido a su impulso rítmico y la repetición de temas, además del uso de instrumentos de percusión que agregan una energía visceral a la interpretación.



En esta ocasión se interpretará la versión de cámara del mismo compositor Carl Orff para coro mixto, voces solistas, y un ensamble de dos pianistas y seis percusionistas que conserva la majestuosidad, potencia y sonoridad sinfónica de la versión orquestal. En este formato, las 60 voces de la Sociedad Coral de Bogotá, acompañadas por el Coro Estampas de Popayán dirigido por la maestra Lucía Arciniegas, interpretarán todas las partes corales y solistas de la obra. Estarán acompañadas por el Ensamble de Percusión y dos pianos de Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO). La dirección general del montaje será de la maestra María José Villamil Rodríguez, quien también es directora de la Sociedad Coral de Bogotá y profesora de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario.



SÁBADO SANTO



Para su despedida, el Festival más antiguo de nuestro país no podía dejar de presentar una selección de música andina, al frente de la cual estarán el Cuarteto Ad Libitum y el maestro Juan Ciro, ganador del Festival del Mono Nuñez, que incluye obras de Adolfo Mejía, Luis Tupaz y Fernando León entre otros. Este concierto se presentará el Sábado Santo 8 de abril, a las 3:00p.m., en Campanario Centro Comercial.



Y se cierra el 60 Festival de Música Religiosa con un programa imperdible: la interpretación de la Misa Patoja, del caucano Diego Arenas, y de la Cantata por la paz, del joven compositor colombiano Nicolás Prada.



La Misa Patoja se define como un canto de esperanza y paz. Fue uno de los últimos proyectos en los que trabajara el fundador del Festival, Edmundo Mosquera Troya. Para Álvaro Thomas, colaborador del Festival durante varias décadas, esta misa es “un pretexto para sacralizar nuestros poetas, comejenes y utopías”. Fueron muchos los caucanos de nacimiento y por adopción que participaron en la creación y puesta en escena de esta peculiar obra para coro, solistas y percusión, que rinde homenaje a Popayán y al Cauca. Esta será la segunda vez que la obra se interpreta en la ciudad y marcará el regreso al Festival del inolvidable Coro de Cámara de Popayán, que en esta ocasión se unirá a la Sociedad Coral de Bogotá, al Ensamble de Percusión de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, todo esto bajo la dirección de la maestra María José Villamil Rodríguez, quien también es directora de la Sociedad Coral de Bogotá y profesora de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario



La Cantata por la Paz, por su parte, es una obra del joven compositor colombiano Nicolás Prada. A lo largo de la historia, la guerra, los conflictos sociales y sus consecuencias han tenido un impacto en creaciones artísticas de todos los órdenes. La guerra y la paz, Sin novedad en el frente, el Guernica de Picasso o el Réquiem de guerra de Britten son obras que intentan de diferentes maneras generar una reflexión o un encuentro entre el público y el conflicto. La Cantata por la paz se une a este grupo de obras por medio de las cuales los colombianos buscamos entender la turbulencia de nuestro conflicto. Una obra para orquesta de cámara, coro mixto y solistas que hará parte del concierto de cierre del Festival.



Con esta programación de lujo para conmemorar los 60 años del único Festival de nuestro departamento que ha sido declarado “Patrimonio Cultural de la Nación”, mediante la Ley 891 de 2004, se abre un enorme abanico de posibilidades para que propios y visitantes disfruten de este intercambio cultural. En sintonía con su política de acceso al disfrute de la música en vivo, el 88% de la programación será de entrada libre.