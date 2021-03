Britney Spears dice que "no he parado de llorar" por nuevo documental sobre su vida

angela marcela alvarez

La reconocida cantante Britney Spears dijo en su cuenta de Instagram que ha llorado durante dos semanas por el documental 'Framing Britney Spears', elaborado por el diario The New York Times.



El documental narra episodios controversiales de su vida y relata la batalla jurídica que tiene con su padre, para recuperar la potestad sobre sus bienes y otras decisiones personales, sobre las que él tiene todo el control.



"No vi el documental, pero por lo que vi, me avergonzó la luz que me pusieron. Lloré durante dos semanas y bueno, todavía lloro a veces", dijo Spears en una publicación en su Instagram.



Los sentimientos de la artista estuvieron acompañados de un video donde se le ve bailando al ritmo de la música de Steven Tyler. En su mensaje, Spears también se refirió al escrutinio público y a todas las incomodidades que ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera.



“Mi vida siempre ha sido muy analizada. He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente. Se necesita mucha fuerza porque siempre he sido tan juzgada... insultada... y avergonzada por los medios... y todavía lo soy hasta el día de hoy”, aseguró en la publicación.



'Framing Britney Spears' muestra los difíciles momentos de la cantante después de la crisis que sufrió a mediados de la década de los 2000, cuando ingresó en un centro de salud mental, perdió la tutela de sus hijos e incluso la capacidad legal para decidir sobre su fortuna y demás aspectos de su vida privada.



Desde el 2008, Spears accedió a que su padre se convirtiera en su tutor legal, motivo por el cual puede decidir quién la visita, también decidir en dónde se presenta, vigilancia de guardaespaldas 24 horas al día, firmar contratos y acuerdos, tomar decisiones sobre su casa y sus tarjetas de crédito.



La relación entre el padre y su hija empeoró en el 2019, cuando Spears tuvo que ser ingresada por tercera vez a un centro psiquiátrico. En ese entonces se dijo que el motivo por el que fue internada fue una crisis nerviosa, pero tiempo después ella misma contó que fue su padre quien forzó su ingreso por vía judicial debido a que la artista había salido a comer una hamburguesa con su novio sin su autorización.