De Rodolfo Aicardi a Lisandro Meza: los artistas que no pueden faltar en diciembre

Fue en 1970 cuando Rodolfo Aicardi (un cantante que había pertenecido al Club del Clan interpretando baladas y que sustituye al ‘loco’ Quintero en la agrupación Los Hispanos cuando esta se divide y ‘el loco’ entra a hacer parte de Los Graduados) puso a gozar a Colombia con Adonay.



Es el mismo año que nace quien les escribe estas líneas y desde esa época y sin falta he asistido a la cita que Cali, La Capital Mundial de la Salsa, tiene con la música tropical.



De nada sirvió la declaratoria que hizo Andrés Caicedo para erradicar la música tropical, a propósito de la censura que en 1971 los organizadores de la Feria de Cali les hacen a Richie Ray y Bobby Cruz y que el propio Caicedo decidió imprimirla en carteles que pegó por toda la ciudad donde se leía “El pueblo de Cali rechaza a Los Graduados, Los Hispanos y demás exponentes del sonido paisa, hecho a la medida de la burguesía, de su vulgaridad. Porque no se trata de ‘Sufrir me tocó a mí en esta vida’ sino de ‘Agúzate que te están velando’. ¡Viva el sentimiento afrocubano! ¡Viva Puerto Rico Libre! Ricardo Ray nos hace falta”.



Y es que nunca faltó en los agüe’lulos, fiestas de cuota y reuniones familiares al lado de la salsa, una cumbia un porro bailable (lo de bailable es para no confundirlo con el porro que se armaba con La Matica que venía de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocida como “moño rojo”), una cumbia y nuestra hermosa música tropical, la misma que ya nos acompañaba desde antes de Andrés Caicedo y su declaratoria, porque llegando diciembre la gente gozaba con ‘Quiero amanecer’, ‘La pollera colorá’, ‘La negra Celina’, ‘Festival en Guararé’, ‘Güepaje’, ‘Los sabanales’, ‘La banda borracha’, ‘La burrita’, ‘La piragua’, ‘El pájaro amarillo’ y ‘A ve pa´ve’, todos, discos de feria entre 1960 y 1970.



Y la verdad la historia no cambió demasiado en los años siguientes, mientras crecía, recuerdo que en las fiestas familiares de 24, 25 o 31 de diciembre, pasé de bailar en los brazos de mi madre a pisarle los pies a tías y primas, hasta que mi hermana me enseñó los primeros pasos decentes para poder sin pena moverme al ritmo de un ‘Pescador de Barú’, Amaneciendo, “Atlántico”, ‘Por un maní’, ‘La paloma guarumera’, ‘Ron pa’ to’ el mundo’ y el ‘Llorando se fue’ del Cuarteto Continental que era la versión de cumbia peruana del disco del grupo Kaoma que dio el paso al primer baile censurado de mi tiempo, la lambada.

La lambada fue un baile que llegó de Francia que acompaña la canción ‘Chorando se foi’, original del grupo Los Kjarkas (Llorando se fue) originarios de Bolivia y que había llegado al Brasil en ritmo de cumbia por parte del Cuarteto Continental y que la cantante Marcia Ferreira lo adaptó para reinterpretarlo, pero es finalmente el grupo Kaoma, el que escandalizó a padres y abuelos con el atrevido movimiento pélvico que generaban los danzantes. Por cierto, La Lambada fue disco de feria en 1989.



Lo cierto es que los 80’s y los 90’s fueron décadas raras para el goce decembrino, donde asistimos a una serie de bailes extraños o al menos esa era la intención e invitación de las agrupaciones para que bailáramos al ritmo de ‘A mover la colita’ (Sonora Dinamita), ‘El baile del perrito’ (Wilfrido Vargas) y una serie de discos que hoy hacen parte de ‘La hora loca’ donde sin pudor por revelar la edad se baila al son de ‘la mayonesa’ y ‘el baile del gorila’ (que ya pisan el nuevo milenio) y otros más que sin embargo harán parte de otro escrito.



Volviendo sobre nuestra música tropical, es curioso que Lisandro Meza (El macho de América, como fue nombrado en el Perú), sea el artista que en Cali tenga más discos de Feria, el primero fue ‘Las tapas’ en 1980, después vino ‘La matica’ en el 83, le siguió ‘La bella, bella’ en el 89 y en el nuevo milenio (2001) posicionó ‘El hijo de Tuta’, cuando ya Cali aceptaba más ritmos y géneros como candidatos a disco de la feria (‘La camisa negra’, Farolito o ‘La gota frí’a en el electro pop que nos regaló Carlos vives).



Lo cierto es que hasta hoy día poniéndonos en “modo decembrino” se da por sentado que nuestro playlist esté colmada de muchos temas tropicales tan ricos de bailar como ‘Coquito de agua’, ‘El ausente’, ‘El sombrerón’, ‘He nacido para amarte’ y muchos más que en nuestra época, sonaban en el eqivalente al spotify de vinilo llamado ‘14 cañonazos bailables’.