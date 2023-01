¡Márquelos en el calendario! Los estrenos que las plataformas de streaming traen en febrero

Comienza el segundo mes del año y las principales plataformas de streaming ya tienen listos sus estrenos. Aquí algunos de ellos.

Disney+

Disney+ tendrá dos estrenos destacados durante el mes de febrero, comenzando este miércoles, 1 de febrero, con la nueva apuesta de Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda por siempre, nominada en cinco categorías para la próxima edición de los premios Oscar.



En esta película, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T'Challa.



Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong'o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.



Además, a partir del 8 de febrero estará disponible el documental Creando Pantera Negra: Wakanda por siempre, una crónica de la creación de esta película.



Para el 22 de febrero estarán disponibles todos los episodios de la esperada serie ‘El club de los graves’, que marca el retorno a la actuación de Carlos Vives, quien interpreta a Amaranto Molina, un profesor de música que llega a dar clases a un colegio especializado en educación musical, regido por fórmulas que dejan de lado a los alumnos que no cumplen con las normas establecidas por el éxito comercial en la música.

Netflix

Dentro de la extensa lista de producciones que Netflix estrenará a lo largo de este mes, el día 3 estará disponible el thriller español Infesto, con la historia de dos inspectores de policía, en marzo de 2020, que acuden a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Mientras la Covid-19 trastoca sus vidas, los detectives se dan cuenta de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción.



También se destaca la quinta temporada de Fórmula 1: la emoción de un gran prix, siendo la única serie documental que ingresa a la intimidad de pilotos, directores y escuderías de la máxima competición en automovilismo en el mundo, a lo largo de cada una de sus temporadas de competencias. Estará disponible a partir del 24 de febrero.

HBO

Para los amantes de las series documentales sobre crímenes sin resolver, HBO estrenará este jueves ‘Flordelis; un crimen en familia’, la serie aborda el asesinato de Anderson do Carmo, marido de la ex diputada brasileña, reuniendo entrevistas y material inédito sobre el caso.



Flordelis dos Santos de Souza, pastora y ex diputada brasileña, fue acusada de haber orquestado el crimen, junto con seis de sus más de 50 hijos y una nieta. Desde la acusación, dos de sus hijos han sido declarados culpables y uno ha sido declarado inocente.



Este 3 de febrero HBO Max estrenará la película ‘Lilo, Lilo Cocodrilo’, con la historia de la familia Primm cuando se muda a Nueva York, su hijo adolescente Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante, a quien le gusta darse baños, el caviar y la buena música viviendo en el ático de su nueva casa.

Prime Video

Prime Video le sigue apostando a las producciones colombianas y el 15 de febrero estrenará la primera temporada de ‘Manes’, una comedia dramática y romántica colombiana sobre el amor, la amistad y las dificultades de balancear una carrera profesional, las amistades e involucrarte románticamente con alguien nuevo.



Es una mezcla entre el amor y Silicon Valley y como su exitosa serie predecesora, ‘Hombres’ (1996), liderada por diez personajes: Antonia (Laura Londoño), Julian (Sebastián Carvajal), Ricardo (Diego Cadavid), Daniel (Juan Pablo Urrego), Mr. Miranda (Damián Alcázar), Mafe (Natalia Jerez), Simón (Juan Manuel Restrepo), Tomás (Simón Elias), Santiago (Brian Moreno) y Marcel (Variel Sánchez).

Apple TV+

Apple TV+ también tendrá una serie de series, comenzando este 3 de febrero con la nueva serie Dear Edward, protagonizada por Emmy Connie Britton y Taylor Schilling, con una historia desgarradora, inspiradora y edificante sobre la supervivencia, la resiliencia y la conexión a la vez que hace un examen de lo que los convierte en humanos.



Para el 17 de febrero, Sharper, protagonizada por Julianne Moore, que se desarrolla dentro de los secretos de Nueva York, desde los áticos de la Quinta Avenida hasta los rincones sombríos de Queens.



Ese mismo día, Hello Tomorrow, la nueva comedia dramática de diez episodios protagonizada y producida por Billy Crudup, ambientada en un mundo retro-futurístico, se centra en un grupo de vendedores viajeros que venden tiempos compartidos en la luna.