Los rigurosos protocolos contra covid-19 en la casa de las Kardashians

angela marcela alvarez

Las hermanas Kardashian-Jenner son reconocidas por su belleza y por los lujos. Pero actualmente han sido tema de qué hablar después de que el presentador Andy Cohen revelara todo el proceso que exigían para poder entrar a sus casas debido al covid-19.



Cohen se dirigió a la mansión de las hermanas para realizar el segmento de E! ‘For Real: The Story of Reality TV’. Para poder ingresar, el equipo de las Kardashian lo llevó a un hospital de San Francisco para someterse a una prueba de covid-19. El resultado no le fue entregado, solo le informaron que ya podía dirigirse al lugar.



La primera casa a la que llegó Cohen fue la de Khloé Kardashian, donde también tuvo que pasar por varios filtros para poder ingresar. Según el presentador, el lugar era una especie de búnker.



Cuando llegó, una puerta por donde ingresan los carros se abrió, después de esto se encontraba una segunda entrada, la cual solo se abriría si el resultado de la prueba era negativo, de lo contrario permanecería cerrada.



“Ve a casa de Khloé y, si la segunda puerta se abre, eres negativo“, fue la indicación que le dieron a Cohen.



Esta prueba es pagada por las hermanas para quienes son invitados de la familia y se dirigen a su hogar. Este proceso de verificación contra el virus lo realizan con cada una de las personas que entran al hogar para evitar posibles contagios.



Se ha podido evidenciar que las hermanas han implementado diversos protocolos de bioseguridad para impedir que el virus entre en su familia. Por ejemplo, para el cumpleaños 40 de Kim Kardashian, toda la familia tuvo que pasar una cuarentena de dos semanas para poder asistir a la celebración.