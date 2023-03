Los recomendados musicales de la semana

Xofi presenta 'Bachateo' Prensa de Xofi

Influenciada por los ritmos de su tierra natal, con el calor y la frescura del caribe, la artista nacida en República Dominicana Xofi, presenta 'Bachateo', un single que hace homenaje a sus raíces musicales y exalta la fuerza y determinación de las mujeres. “Esta canción me transporta a mi origen, representa lo que yo soy, me conecta con lo que crecí, con esas canciones que me acompañaron en mi infancia y desde donde nació el amor por la música”. La cantante iniciará la promoción musical de su single por Colombia, donde pasará por ciudades como Bogotá.

"Que bonito cuando me miras"

Jovanko presenta su nuevo sencillo ‘Que bonito’. Cortesía oficina de prensa Jovanko

El artista mexicano radicado en Colombia Jovanko presenta su nuevo sencillo ‘Que bonito’, una dedicatoria de amor y emocionalidad al mejor estilo de la música regional mexicana, que poco a poco se ha dado a conocer. La canción ya había sido conocida en su versión balada por la española Rosario Flores en los años 90's. El cantante se encuentra realizando su guía promocional por Colombia, donde realizará distintas prestaciones de sus más recientes sencillos, así como canciones clásicas que lo dieron a conocer en la música como ‘El último trago’ y ‘Si me llega la hora’.

Nostalgia con Legarda

Dejota llega para presentar su tema inédito ‘Anoche llamé’, Cortesía de oficina de prensa Dejota

El artista venezolano Dejota llega para presentar su tema inédito ‘Anoche llamé’, trayendo de vuelta a su amigo Legarda en un video que conmemora la memoria del artista gracias a los avances tecnológicos. “Legarda ha sido una pieza fundamental en mi vida y en mi carrera, siempre estoy agradecido y me siento responsable por mantener el legado y su energía musical presente en el mundo”, dice el cantante. David Jesús Tovar, mejor conocido como es su nombre de pila, es cantante, productor, beatmaker y arreglista venezolano, que se dio a conocer por medio de la plataforma YouTube.

En nombre del amor

El Grupo Dominio estrena nueva canción ‘No Paras De Hacerme Feliz’, Cortesia del Grupo Dominio

El Grupo Dominio estrena nueva canción ‘No Paras De Hacerme Feliz’, un tema para dedicar y cantar a todo pulmón y bien enamorados. El video oficial se rodó en la ciudad de Villanueva, Santander, bajo la dirección de Omar Sarmiento, junto a la productora audiovisual 'Clapper Productora', en donde con varias escenografías llenas de paisajes y una pareja rodeada de amor es perfecto para acompañar la canción y disfrutarla al máximo. La agrupación liderada por Eliseo Pabón y Fabián Correa se está dando a conocer a nivel internacional en el primer Festival Internacional de la Música Norteña.