"La situación no está tan fácil": Pirry pide ayuda económica a sus seguidores

Pirry, periodista y presentador de aventuras, recientemente apareció a través de sus redes sociales pidiendo ayuda económica a sus más dos millones de seguidores. Así pues, el influenciador señaló que su vida no está llena de lujos como muchos piensan y que por eso está buscando patrocinadores para seguir creando su contenido de viajes y medioambiente.



“Hoy voy a hacer algo que nunca he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado de cantidad de influencers muy talentosos y muy originales y muy jovencitos”, subrayó el periodista de 52 años.



Lea además: En Bellas Artes rindieron homenaje a Leonor González Mina, 'la Negra Grande de Colombia'



En esta declaración, Pirry señaló que ante la competencia de tantos creadores de contenido, ya sus producciones no tienen tanta fuerza: “Parece que hablar del medio ambiente y del planeta, hoy no es tan chévere. He decidido ser fiel a mis ideas y por eso sigo haciendo los contenidos que yo hago”.

“Yo no soy rico, he sido afortunado en mi vida. Pero básicamente, yo trabajo para hacer esos viajes”, explicó a las personas que cuestionan sus viajes por el mundo.



Asimismo, aclaró que el trabaja porque ama lo que hace y así ha sido siempre su vida laboral desde antes de que existieran los influencers, trabajando para poder costear sus aventuras en en Colombia y otros países, en donde realiza su contenido.



Le puede interesar: El mundo despide a Pablo Milanés: distintas personalidades dan su último adiós al cubano



“En este momento, con el dólar y todo, cómo está la situación no está tan fácil. Y yo necesito patrocinadores”. El comunicador insistió en que cree que sus videos son ideales para “enamorar a las personas del medioambiente” por lo que quiere seguir con este ideal, dejando en claro que no busca dinero, sino, mayor apoyo de patrocinadores y sus seguidores.



A su voz, se le unió Claudia Bahamón, quien también es una defensora del medioambiente y le dijo: “Eres un gran periodista y mereces todo el apoyo y atención. De tu periodismo todos nos vemos beneficiados”.