La historia detrás de 'Navidad', el tema de Guayacán infaltable en las fiestas de fin de año

La pandemia no ha sido un impedimento para Guayacán Orquesta, de Nino Caicedo y Alexis Lozano, que entre el 2020 y 2021 ha lanzado éxitos como 'Bogotá salsera', 'Quiéreme o déjame' y su más reciente tema, 'Citas clandestinas', que hacen parte de su álbum Sin Par.



“Desde el primer momento que vi una historia en Facebook contada por su protagonista me conmovió y a la vez me inspiró. Estoy casi seguro que muchos se identificarán con esa historia de amor y traición, pero a la vez de dignidad y respeto”, dice el compositor Nino Caicedo refiriéndose a Citas Clandestinas, uno de los éxitos salseros más radiados de los últimos tiempos y que dice: “Si ya lo nuestro terminó, porqué me haces hoy llamadas a escondidas”.



Pero también de Guayacán suena siempre en Navidad su éxito que lleva el nombre de esta bella época y que hizo parte de su álbum de 1993 A Verso y Golpe. Recordamos con el maestro Nino Caicedo cómo surgió este clásico navideño de la salsa caleña, que sirve de antesala para la Feria de Cali, en la que este Guayacán siempre florece.



¿Cómo nació su éxito ‘Navidad’ hace unos años?



Yo quería hacerle una canción a la Navidad porque crecí escuchando El Año Viejo, un tema que sonaba demasiado todos los fines de año. Y yo decía, ¿será que si uno hace una canción a la Navidad podrá sonar? ¿Aunque existan estos éxitos clásicos tan fuertes? Era un reto hacer una canción en Navidad y para Navidad en la que se escuchan canciones como las de Richie Ray y Bobby Cruz (Bella es la Navidad, Bomba en Navidad), el Gran Combo (Ya Viene la Nochebuena, Amarga Navidad, Alegre Navidad, Cantares), Héctor Lavoe (Aires de Navidad, Esta Navidad), pero la que siempre me impactó fue la del Año Viejo. Esta fue la canción que me movió y me retó a escribir la canción.

Cómo se hizo la selección para su álbum de Fiesta Navideña, otro de los grandes éxitos de Guayacán?



Temas como El Año Viejo, Cantares De Navidad, Año Nuevo y Aguinaldo fueron seleccionados porque siempre sonaron en fin de año y traen esa nostalgia a los colombianos en cualquier época. Y acertamos porque fue un disco que tuvo mucho éxito.



¿Qué éxitos de Navidad de otras agrupaciones son infaltables en su play list navideño?



Para hacer mi play list navideño no podría faltar Aires de Navidad, de Héctor Lavoe, Bomba en Navidad de Richie Ray y No Hay Cama pa’ Tanta Gente, del Gran Combo y las canciones de Navidad colombianas, que desde niños escuchamos como Faltan Cinco pa’ Las Doce y el gran éxito del Año Viejo, de Crescencio Salcedo, interpretado por el gran Tony Camargo, este cantante mexicano inolvidable.



¿Cuáles canciones de Guayacán han sido éxitos de la Feria de Cali?



Oiga Mire Vea, Torero, Ay Amor Cuándo Hablan las Miradas, Cambiaré por ti, Pasodoble, han sido éxitos absolutos dentro del marco de la Feria de Cali, también Carro de Fuego. Hemos tenido muchos éxitos nuestros, aprovechando la Feria de Cali para su lanzamiento.



¿Qué tema de Navidad le parece más simbólico y por qué?



El Año Viejo es la canción que ha marcado para mí mi niñez, parte de la adolescencia y me movió también a escribir una canción a la Navidad.



¿Cómo vive Guayacán sus navidades? ¿Qué tiempo le dedican a sus familias después de los conciertos?



Cada uno de los integrantes la vive según su cultura y familia. En mi caso, cuando no toca trabajar la pasamos en casa. A veces toca trabajar, el 24, otras veces el 25, pero todos son tiempos de familia, de hijos. Antes hacíamos el pesebre, ahora se hace el árbol de Navidad, le colocamos los adornos. Es un tiempo de regalos, pensamos en todos, es tiempo de abrazos, de la familia, la verdad.



¿Si compusiera una canción de Navidad en pandemia, qué frases tendría?

​

Hubo mucha importancia en esta época de pandemia sobre los abrazos que no nos dimos, los abrazos que se perdieron, los abrazos que deseamos darnos, esa nostalgia por los abrazos que no se pudieron dar en pandemia sería el tema para escribir una canción, los abrazos largos que faltaron.

Navidad

“Estamos en navidad se escucha el tambolirero, campanitas, campanitas se escucha un coro en el cielo, las natillas, los buñuelos, los vamos a preparar, porque se acerca la fiesta, la fiesta de navidad, porque ya llegó la fiesta, la fiesta de navidad.



Que este año no haya tristezas, le pido a mi Dios del cielo, que no nos falte su ayuda, ni a los pobres su consuelo, para que todos se alegren cuando llegue navidad, levanten el alma y los corazones, que nadie este triste vamos a brindar, levanten el alma y los corazones, porque llego navidad.



Coro

De año nuevo y navidad les deseamos felicidad,

De año nuevo, navidades yo les traigo mil felicidades.



Como yo no soy un hombre de plata compro mi aguardiente y bebo a la lata.



Coro

De año nuevo y navidad les deseamos felicidad,

De año nuevo, navidades yo les traigo mil felicidades.



no busco problemas, no busco pelea, porque alla en mi casa mi gente me espera.



Coro

De año nuevo y navidad les deseamos felicidad,

De año nuevo, navidades yo les traigo mil felicidades.



Coro

Año viejo que se va, año nuevo llega ya.



Año viejo que te vas, me dejas muchos recuerdos, como nunca volverás, me lleno de sentimiento.



Coro

Año viejo que se va, año nuevo llega ya.



Gozemos de la parranda, gozemos la navidad, quizás el Año viene cuanto falta. no estará.



Coro

Año viejo que se va, Año nuevo llega ya.



Saquen la botella, monten el sancocho que este Año la navidad toda, toda me la gozo.