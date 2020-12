La historia de 'Canciones Viejas', el próximo lanzamiento del Grupo Niche

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Grupo Niche estrenará el 24 de diciembre, a la medianoche, Canciones Viejas, sencillo de su álbum titulado ‘40’, con composición y arreglos del maestro José Aguirre y la voz principal de Alex Torres, como una especie de aguinaldo para sus seguidores.



La melodía, cuyo coro dice: “Melodías que brotan de la tierra. Cantos que dejaron los abuelos. Gestas y dolores se fundieron y quedaron en el alma de mi pueblo”, es un homenaje a las tradiciones y costumbres, un canto de esperanza que nace en los recuerdos que tenemos de nuestros padres, abuelos y mayores que siempre estarán con nosotros, aunque ya se hayan ido del plano terrenal.



Hablamos con el maestro José Aguirre, director musical y productor del Grupo Niche, quien superó el Covid y nos dio un adelanto de lo que viene.

¿Cree en el poder curativo de las canciones?

​

Creo profundamente que el arte es el bálsamo de la psiquis, que a través de la música podemos sanar y dañar también, por eso la responsabilidad de los artistas, los compositores, de llevar buenos mensajes y de transmitir buenos sentimientos a través de lo que hacemos.

Al componer una canción, se exorcizan muchos sentimientos, ¿con qué canción en particular sintió eso?

​

Todo lo que escribo en mis canciones son vivencias mías, a veces son historias que me cuentan otras personas o que yo veo y las vuelvo canción. En este álbum del Grupo Niche hay unos relatos tremendos de muchas cosas que me han pasado. Quizás una canción con la que expreso sentimientos muy, muy fuertes en mí es ‘Búscame’, que está en el álbum 40 del Grupo Niche.

¿Cómo llegó a su mente Canciones Viejas?

​

Canciones Viejas llegó a mí porque me puse a recordar un día a mi padre, yo lo recuerdo de muchas maneras, pero una de las formas en que más lo recuerdo es que él silbaba muy bonito, él era un campesino y siempre que estaba en el campo haciendo alguna actividad estaba silbando y silbaba melodías muy bonitas, que yo no conocía, y le preguntaba qué era eso, y eran canciones tradicionales.



Eso me hizo pensar que esas melodías son de la tierra, y son como lo que digo yo en la canción, gestas y dolores que se fundieron y están en el alma de la gente. Entonces escribí esa canción recordando mucho a mi papá con su manera de silbar.

¿En qué se inspiró para crear la música y la letra de esta canción?

​

En las costumbres nuestras, de la gente del pueblo, las costumbres religiosas, el rosario de mi mamá, la primera guitarra que mi papá me regaló, los trasteos de un lugar a otro, los caminos que ya se perdieron, ya hay tanta gente que se ha ido y no está con nosotros, todo eso está plasmado ahí y es una carga sentimental muy bonita.

Una melodía, un verso, pueden llevarnos

a episodios del pasado. ‘Canciones viejas’ es una exaltación a la más noble empresa de la vida, la familia y la tierra que nos vio nacer”.

¿Qué recuerdos de sus padres, abuelos y mayores llegaron a su mente?

​

Me llegaron recuerdos muy bellos de mis abuelos, de tantos familiares, unos están muy mayores y otros ya no están. Cuando uno se pone a acordarse de eso, tantas enseñanzas, tantas vivencias, tantas cosas, se llena el corazón de nostalgia y eso fue lo que pasó al momento de escribir esa canción.

¿En este caso llegó primero la melodía o la letra?

​

Esa composición surgió de una vez la letra y la melodía, en una guitarra que conservo de hace muchos años, donde a veces me pongo a tocar acordes y surgen inspiraciones muy bonitas para melodías.

¿Qué ingredientes debe tener una canción del Grupo Niche?

​

Una canción para el Grupo Niche debe tener primero que todo sentimiento, una melodía muy bonita. Jairo nos acostumbró a melodías muy bonitas, Jairo tenía un don melódico enorme, muy sentido.



Debe tener una letra que transmita, que toque el corazón y en lo musical ya son una serie de ingredientes que hacen parte de los fundamentos y lineamientos del sonido Niche, que son cosas técnicas, musicalmente hablando.



Todo tiene su rollo, la forma de tocar los trombones, la forma de tocar las maracas, el güiro, los tumbaos del piano, el brillo de las trompetas, cierto matiz que tienen las voces, estudiar qué tipo de voces usar. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero para condensar eso, sería una muy bonita melodía y una letra que toque el corazón.

¿Por qué Canciones Viejas traerá esperanza a la gente?

​

Porque es un canto a la tierra, a la familia, a lo sublime, a nuestros ancestros, es un canto de nostalgia y nos lleva a recordar lo bonito del pasado y eso hace que valoremos mucho nuestro presente, que preservemos nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y el sentir de nuestro pueblo, de nuestra raza y de nuestra familia. Ese sentimiento nos alimenta a seguir adelante, a seguir viviendo en honor a los que ya no están.

Me gusta escuchar canciones viejas del Brujo, de Jairo Varela, Tite Curet Alonso, Rubén Blades, Enrique Santos Discépolo, de Rafael Escalona“.

¿Qué le imprime el cantante Alex Torres a esta canción?

​

Alexis es un grandioso cantante, un muchacho con un sentimiento enorme, es un cantante al que admiro mucho, porque tiene una voz potente, pero también una dulzura a la hora de expresar todo el sentimiento. Esa canción se la asignamos a Alex para cantarla, justamente por eso. Quedé impresionado cuando él fue al estudio y puso la voz, me erizó todo el tiempo y eso me hizo entender que era la persona correcta para cantar esa canción.

¿Por qué decidieron lanzar la canción justamente la noche de Navidad?

​

El 24 de diciembre es una fecha supremamente importante para todos los que creemos en Cristo, para todos los países latinoamericanos que somos en su mayoría gente de Dios. Esta fecha celebra el nacimiento del Niño Jesús y es una fecha de familia, de recogimiento, y la canción trae un mensaje de familia, por eso este 24 de diciembre estaremos lanzando al mercado nuestro sencillo Canciones Viejas.

¿Siente que esta Navidad será muy distinta a otras?

​

Todo este 2020 fue atípico, todos sabemos lo que nos golpeó, lo que cambió nuestras vidas, el aprendizaje que hemos tenido de todo esto, los dolores que ha tenido la humanidad, tantas pérdidas y tantas cosas difíciles.



Por lo tanto, la Navidad va a ser diferente. Lo bonito es que, aunque sea así, se conserve la tradición, mientras se vuelve la normalidad, pero que no se deje de hacer simplemente porque no nos pudimos reunir todos. Yo hago mis novenas virtuales con mi familia en Colombia y estoy en Estados Unidos.

¿En cuanto al sonido de la canción, qué puede adelantar?

​

El arreglo de la canción es muy bonito. La introducción es una persona mayor silbando y tocando en una guitarra una melodía del Pacífico. A esa parte le pusimos un sonido como de radio viejo, que significa de los ancestros, de todos los recuerdos.



Y después deriva en un arreglo de salsa muy bonito, muy de la sonoridad el Grupo Niche que tiene una sabrosura al bailarla enorme; al tiempo que va sacando toda esa nostalgia y diciendo todas esa cosas tan bonitas, se puede bailar muy rico.

¿Cómo hizo para conservar la esperanza aún siendo víctima del Covid?

​

El día que me empecé a sentir mal dije “wao, esto está muy fuerte”. Me hice dos pruebas de Covid que me salieron negativas, pero seguía sintiéndome muy mal.



Ya la tercera me salió positiva y fue un momento muy difícil porque uno piensa muchas cosas. Supe de varias personas, amigos, músicos, que habían muerto por la enfermedad y se cruzan por la mente de uno muchas cosas.



Uno dice “bueno, será que yo me convierto en un número más de esta estadística y me voy de este mundo” y empieza uno a pensar en los hijos y un montón de cosas muy fuertes.



Me dio muy duro el Covid, no me dio pasajero sin síntomas como a otra gente, me dio muy fuerte. Gracias a Dios pude superarlo, ya estoy recuperado completamente. Pero las enseñanzas que me deja este año y esta pandemia son enormes, creo que no volveré a ser la misma persona, al final todos vamos a tener cambios.

Este virus no es mentira, es fuerte y hay que cuidarse, tener responsabilidad, si una persona es asintomática se lo puede pegar a otra que no lo es o a una persona mayor que va a ir a una UCI o a entubación.