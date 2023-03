Joven dice que Piqué le hizo una 'candente' propuesta a su hermana, cuando aún estaba con Shakira

En un Story Time de Tik Tok la joven Cristina Duzzi publicó un video en el que asegura que Gerard Piqué le propuso un trío a su hermana cuando él aún estaba con Shakira.



En el clip, Duzzi contó que su hermana menor, quien tenía 19 años en ese entonces y una amiga suya, se encontraban en la discoteca Otto Zuts de Barcelona en el 2019, cuando un empleado del jugador de fútbol les hizo la presunta proposición.



Detalla que fue un día miércoles, en medio de tremenda fiesta. "Se acerca el seguridad de Piqué, o sea, su guardaespaldas y le dice que Piqué quiere unir las mesas y si están dispuestas de unir los 2 VIP y, sabes, seguir pasando la noche".



De acuerdo con ella, dicho hombre se les acerca y les dice que Piqué: "está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos". Ante la propuesta ellas aclaran que solamente quieren una foto con él, "nada que ver", le ripostan, "él se molestó mucho y les dijo no, no es ninguna foto, después obviamente se tuvieron que ir porque el tipo estaba molesto y así quedó", relata.

Según nos cuenta esta chica, Piqué estando con Shakira le propuso un trío a su hermana pequeña y a la amiga de su hermana.👇🤔😟😇 pic.twitter.com/uLVGvPVsMC — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) March 9, 2023

La publicación de la tiktoker generó una avalancha de comentarios, y fue la propia protagonista de la historia quien respondió a varias preguntas de los usuarios y ofreció detalles de lo que supuestamente ocurrió.



"Nosotros entramos a la discoteca normal, teníamos un VIP y el grupo de Piqué estaba en otra mesa, en otro VIP como más cerrado que es para famosos". Según ella, un seguridad del grupo del futbolista se les acerca y les dice: "Les tengo que preguntar, Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes" a lo que ella respondió: "no hay ningún problema".



La joven contó que el catalán iba acompañado por su hermano y unos amigos y que ellos se negaron a hacerse una foto con ellas en el local y le propusieron hacerlo "en el after (party)". Este supuesto 'after', sería en una de las casas de Piqué "donde se arman unas fiestas súper buenas", dice .



"Después él se me acerca y me hace la propuesta, '¿no te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga?". La usuaria asegura que para ella "fue un trauma total" y que se fueron del local, agrega.



Tras viralizarse ambas historias, ambas jóvenes eliminaron los videos de sus redes.