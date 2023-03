Jona Camacho representará a Colombia en festival de música South By Southwest

El cantautor y productor Jona Camacho será uno de los exponentes

latinos que se presentará en el festival de música South By Southwest, uno de los eventos más reconocidos de Estados Unidos. Le contó al periódico El País sobre su participación y nuevos proyectos.



"Para mí es muy importante representar a Colombia en este encuentro musical. Principalmente de compartir con los artistas que nos se relacionan directamente con el género urbano, así que me siento afortunado de poder representarlos", comenta el cantante.



El cantante colombiano ya había sido invitado al evento en distintas ocasiones; pero, es solo hasta este momento que ha sido "en 2020 no pudimos realizar el festival por el Covid-19. Es genial participar este año, porque en este año llegamos con un poco más de fuerza y de decisión en cuanto a a a la nueva música que estoy que estoy haciendo y y con unos proyectos bien lindos", dice.



El South by Southwest (abreviado como SXSW) que para su edición del 2023 se llevará a cabo del 10 al 19 de marzo, es un evento que congrega diversas conferencias de películas, medios interactivos y música, que tienen lugar cada primavera en Austin, Texas, Estados Unidos.

Canciones como 'Dulce Vino' cuentan con más de 9 millones de

reproducciones en Spotify. Por otra parte, su nuevo sencillo 'Curios' primer canción de su próximo álbum 'In Another Life', es el resultado de la nueva exploración musical, con la que busca no encasillarse en un solo género.



"Siempre estoy creando música no conozco otra realidad. Trato siempre de ser muy sincero y que todo lo que esté escribiendo de lo que ocurre en mi semana, en mi vida la inspiración está en todas partes", cuenta el cantante ibaguereño, quien creció en una familia de músicos y considera que su talento hace parte de su herencia.



