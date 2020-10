Juan Felipe Delgado Rodriguez

La presentadora colombiana Jessica Cediel confirmó este miércoles que dio positivo para coronavirus.



El resultado lo dio a conocer luego de publicar un video en el que avisó que había perdido el sentido del olfato, el gusto y sentir algunos síntomas relacionados al covid-19.



Cediel se realizó la prueba y a través de sus historias de Instagram confirmó que estaba contagiada.

En los videos, la presentadora apareció junto a su hermana, Melissa Cediel y le manifestó a sus seguidores que en dos ocasiones se quedó sin respiración.



"Me quede en dos oportunidades sin respirar, fueron dos momentos de crisis. No me entraba aire por la nariz, me asuste y en un momento lloré", señaló.



La presentadora de 38 años agregó que fue algo que pasó y lo único que pueden hacer es asumir la situación.

“Uno no se quiere contagiar, simplemente pasa, es una pandemia y desgraciadamente hay que afrontarla y seguir viviendo”, expresaron las hermanas Cediel.



Además, la presentadora reveló que en su familia ya había un caso de coronavirus, pero no quiso compartirlo antes.