Gusi se presenta por primera vez en el Movistar Arena en su 24/7 Tour 2023

El cantante colombo-venezolano Andrés Acosta Jaramillo, más conocido como Gusi, llehavrá una descarga de talento; los ritmos caribeños característicos de su propuesta artística, en el Movistar Arena, escenario en el que se presentará por primera vez y para realizar con pie derecho si debut el cantante ha preparado varias sorpresas, entre ellas el acompañamiento especial de amigos que lo han inspirado en este camino y que estarán como invitados en su concierto.



"Es una noche que llevo soñando durante muchos años. Iniciar una gira por Colombia y varias ciudades del mundo, el mismo día de mi cumpleaños, es algo que no pasa todos los días. Los invito a volvernos locos dementes", contó.



A sus 39 años cumplirá uno de sus sueños, un hecho para celebrar por partida doble, pues el 22 de abril, que es la fecha del concierto, el cantante estará celebrando su cumpleaños.



Gusi, aprovechará esta oportunidad para interpretar algunos de sus éxitos como Eres, además de proporcionar su más reciente álbum titulado “24/7” con el que se ubicó en las primeras posiciones la radio latina.



Las boletas estarán a la venta hasta el sábado 11 de febrero a las 8:59 am, como preventa para clientes Movistar Preferencial; la preventa Amex será el sábado 11 de febrero a las 9:00 am, hasta el 13 de febrero a las 8:59 am. Y la venta al público general será a partir del lunes 13 de febrero a las 9:00 am, hasta agotar existencias.



Se espera que el intérprete de Contigo haga una parada en la capital del Valle; sin embargo, aún no se tienen fechas de esta posible presentación.