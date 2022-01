Grey’s Anatomy llega a su temorada 18: Kate Walsh nos contó los detalles de su regreso

Ha sido la cita más esperada por los adictos a esta serie, la llegada de la temporada 18 de la icónica serie Grey’s Anatomy, el drama médico que dejó a más de una seguidora suspirando por el Dr. Derek Shepherd y a más de uno por Meredith Grew.



Ayer se estrenó justamente esta nueva entrega, que llega los martes a las 8:00 p.m. por Sony Channel, y que promete más drama, momentos entrañables del equipo del Grey Sloan Memorial Hospital y situaciones que mantendrán a los grey’s lovers al borde del llanto y esperando más de Meredith.



Miranda Baley (Chandra Wilson) estará en problemas en su ardua búsqueda de personal para sumar al staff del centro asistencial, y a la pare y el experto en trumatología Owen Hunt (Kevin McKidd) y la jefe de Cardiología Teddy Altman (Kim Raver) enfrentarán nuevos desafíos de pareja. Mientras Meredith tendrá una oportunidad sorprendente al encontrarse con un médico que conoció a su madre.



Grey’s Anatomy es uno de los dramas médicos más premiados y vistos en la actualidad, siendo considerada una de las mejores producciones de todos los tiempos. Se puede ver en más de 250 países y en los People's Choice Awards fue elegida la serie favorita de 2020.

En el capítulo de estreno estuvieron

entre otros invitados, el actor Alex Landi quien interpretó a Nico Kim, Jaicy Elliot como Taryn Helm, Kate Burton como Ellis Gray.

Hablamos con Kate Walsh, que interpreta a Addison Forbes Montgomery, a su retorno a Seattle, tras diez temporadas de ausencias; la última participación de la actriz en la serie fue en el capítulo ID/Then de la octava temporada.



Después de más de una década sin Addison Montgomery, ¿qué tan difícil fue volver a interpretarla?

Es difícil describirlo sin sonar cliché pero fue muy intenso y emocional, muchas emociones distintas pero estaba feliz de regresar; es gracioso, fue como volver a casa después de estar por fuera mucho tiempo.



¿Por qué cree que luego de 18 temporadas esta serie sigue teniendo una audiencia tan leal en el mundo?

Es la genialidad y la magia de Shonda Rhimes y Krista Vernoff quien ahora dirige el programa, los escritores, Debbie Allen y otros que empezaron como asistentes y han sido promovidos. La cultura que han creado ahí, tanto frente como detrás de cámara, es muy especial y singular, no sólo para las actrices, también para escritores y personas del equipo. También se debe a las historias que se cuentan y a la consistencia en un mundo en constante cambio.



Era un programa que calmaba, empezó en la época que debías esperar una semana para que saliera un episodio nuevo. Hay que darle a nuestra Meredith Grey, a Ellen Pompeo el reconocimiento, no hay Grey’s Anatomy sin ella, es una estrella, es increíble y la razón por la cual las personas siguen viéndolo; hay niños que no habían nacido cuando el programa comenzó y ahora lo ven y se ponen al día. Las historias son increíbles, en especial las de mujeres. Shonda creó un mundo para todos.



¿Cómo se siente volviendo a trabajar con Shonda Rhimes?

Ella está por fuera haciendo otras cosas pero fue bueno regresar y fue genial ver a Krista Vernoff dirigiendo el programa. Estuvo ahí desde el principio, como la mano derecha de Shonda. También fue maravilloso ver a los escritores y el elenco; hay personas del equipo que han criado a sus hijos en este programa durante 18 años, algo increíble. Fue regresar a casa. Me encantó que en el primer episodio fue escrito por una amiga de la comedia que empezó a escribir en el programa hace algunas temporadas, Jamie Denbo. Es como estar en el Grey de siempre, las personas van a estar muy satisfechas al ver que Addison regresa, fue encantador volver con un libreto increíble que Chandra Wilson, que hace de Bailey, lo dirigió, algo muy especial.

¿Qué le gusta más de su personaje?

Que es súper inteligente y capaz, una experta en su campo, valiente, siempre tomando riesgos y su ambición no se hace esperar; pero también es muy vulnerable, volátil, graciosa, esa es una de las cosas que Shonda quiso a mi regreso en la temporada 18 y lo más poderoso es que ella escribió este personaje real, gracioso, inteligente pero también tierno y roto. Shonda podía tener a la audiencia llorando y un minuto después riéndose, eso es lo que hace una historia tan completa porque así es la vida.



Krista dijo que era importante que cuando yo regresara no fuera un episodio de Private Practice, así que en el segundo episodio que tengo muchas escenas con Amelia, lo mantuvieron en el reino de Grey´s Anatomy, no de Private Practice.



¿A su regreso, se sintió igual que hace unos años cuando interpretó a Addison o hay algunos cambios sutiles que notó?

Cuando voy a la casa de mi mamá, es como si tuviera 15 otra vez; es similar a interpretar a Addison, es volver a meterme en el papel, como pez en el agua. Ya había un camino neuronal para recordar quién era en el programa, me sentí parte de un ensamblaje increíble, fue interesante ver a Ellen como la capitana del barco y dirigiendo episodios igual que Chandra Wilson. Fue muy emocional regresar en el tiempo y ver los cambios de la vida y las historias. Ahora van a ver a Meredith y Addison de nuevo juntas, lidiando la una con la otra.



¿Qué siente al ponerse los pompones y perlas que usa Addison?

Es la única que siempre esta súper bien vestida, se siente bien poniéndose su vestido y sus tacones con la bata blanca y el estetoscopio. Al regresar me pinté el cabello de rojo, otra vez fuimos por ese look clásico.

Muchos programas del pasado han regresado por el amor de sus fans ¿le gustaría volver para crear de nuevo Private Practice?

Lo hemos hablado, nos hemos reunido, no sé si me gustaría hacer de nuevo el programa, tal vez un especial o algunos episodios. Pero programas como Friends o Grey’s Anatomy son muy buenas historias y vienen bien en esta era del streaming, que es adictivo y casi que debes explotar tu televisor para no ver el siguiente episodio. Me encanta Emily in París y otros programas en los que he actuado, pero extraño el tiempo que personas tenían para discutir, hablar, procesar y unirse como comunidad.

Otras



¿Cómo fue la experiencia de trabajar en plena pandemia?

Ahora estoy viviendo en Australia, primero hice Emily in Paris (es Madeline, la jefa de Emily en Chicago), en París, luego Grey’s y después otro programa en Pittsburgh, tres series con distintos protocolos de covid. No es muy placentero porque parte de la alegría de hacer televisión y películas es el sentido de comunidad y estábamos aislados, distanciados o con mascarillas, nos hacían pruebas todos los días, es como estar en un sueño cuando intentas huir pero no puedes porque estás atrapado.



“Addison se casó y tuvo un hijo, o debe tener 12 años, no puedo ni recordar el nombre de mi hijo, el caso es que ella no está en búsqueda de algún romance”.

Personajes

Meredith Grey. Actriz: Ellen Pompeo. Pese a tener un dolor desde su infancia, debe lidiar con la pérdida de su gran amor: Derek. Mujer coraje.

Miranda Bailey. Actriz: Chandra Wilson. Médico vulnerable: sensible y dura a la vez, acoge a los internos como una familia. Deja a su esposo.



Richard Webber. Actor: James Pickens Jr. Libra luchas como su adicción al alcohol y sus relaciones no resueltas. Cambia varias veces de trabajo.



Owen Hunt. Actor: Kevin McKidd. Es un médico talentoso, que lucha siempre por salir adelante pese a tener un pasado doloroso.