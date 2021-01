Goyo se presenta este jueves en Hay Festival

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con su turbante colorido y el sol cayendo sobre sus hombros, Goyo, la cantante de ChocQuibTown, responde sonriente las preguntas sobre su participación en la decimosexta edición del Hay Festival y también sobre su carrera musical.



A pesar de estudiar psicología, Gloria Martínez, conocido en el mundo musical como Goyo, se dio cuenta de que lo suyo era la música. Así que con su pareja y su hermano creó un grupo que se ha convertido en la joya de la música del Pacífico y han mezclando los ritmos tradicionales con el género urbano, hasta llevar sus sonidos a todo el mundo.



Pero, sin importar los años, para la cantante la música sigue siendo como los libros, “representaciones de una realidad o incluso de una fantasía”.

¿Por qué cree que es importante la participación de artistas musicales en eventos como el Hay Festival? O ya se debería dejar de ver esto como una novedad

​

Creo que podríamos dejar de verlo como una novedad y dejar que todo suceda y fluya como los ríos y el agua, y sería genial. Pero, esto sí sirve para entender que de alguna manera los espacios y las oportunidades no se dan con tanta frecuencia.

Para usted cuáles son los tres libros infaltables

​

A mí se me dificultan este tipo de preguntas, porque pienso que eso es por momentos. Por ejemplo, en este momento para mí es infaltable el libro ‘La Perra’ de Pilar Quintana. Fue muy bacano entender el contexto y sentirme identificada con mis días en el Chocó o cuando estaba en Buenaventura. Me sentía ahí metida en la historia.



Uno que estoy leyendo en este momento y recomiendo es ‘Es mi turno’ de Ilia Calderón. No había encontrado un libro de una mujer afrocolombiana con una historia que me hiciera identificar tanto, como lo logró Calderón con este libro. Me tiene pensando en Itsmina, en como ella creció, en ese momento en que ella llegó a la ciudad y en cuando yo llegué a la ciudad.



Y, cuando he tenido muchas preguntas a nivel racial y del tema étnico, Chimamanda me las ha respondido todo el tiempo. Entonces otro libro es ‘Americana’, que me parece muy bueno. Cuenta la historia de los nigerianos cuando llegan a Londres o la historia de ella cuando llega a Estados Unidos y todo eso me hace entender que los fenómenos sociales: el racismo, la discriminación por tu sexo, todo eso confluye cuando vas a otro lado donde no estás con la gente que te vio crecer. Ahí es donde uno empieza a confrontarse.

¿Qué le gustaría seguir logrando con su música?

​

Quiero seguir contando la historia de Gloria, en algún momento. Ahora estoy trabajando en mi álbum, en mis canciones, estoy muy emocionada de escribir en donde pueda, de sentarme con amigos con los que tengo la vibra, y contar mis sonidos y mis cosas. Eso me tiene muy emocionada.

ChocQuib para mí es como la escuela, la oportunidad que todos los artistas deberíamos tener para poder ser quien a nosotros nos de la gana.

¿Siente que su posición como estrella la protege del racismo o en cambio la expone mucho más a él?

​

Yo pienso que el ser primero en algo —que nos ha pasado por la falta de oportunidades que hay y que yo agradezco haber tenido y seguirlas teniendo— me hace sentir que hay que trabajar y que las cosas no se ganan fácil y al mismo tiempo me da a entender que el haber hecho algo de primero, tiene que ver con la manera en como funciona la sociedad.



Tengo el deseo de seguir haciendo música y de seguir haciendo sueños y me hace sentir contenta el escuchar a la gente decir “si ella puede yo puedo”. Eso es lo más importante para mí después de todo.



El premio que ganó en los Grammy 2020 ‘Leading Ladies of Entretainment’ lo considera un reconocimiento a su labor o un recordatorio para seguir trabajando así de fuerte.

​

Yo soy una mujer tímida, aunque la gente no lo crea, y vengo de una familia donde, ¿te caíste? Pues levántate. Entonces yo trato de no celebrar tanto cada cosa que me llega, sino decir: “ok, cuál es el siguiente reto, esto me está demostrando que yo puedo hacer más en qué”. De alguna manera es un voto de confianza que te dan y es una manera de reafirmar que vas bien, que vas por el camino correcto.

“En la pandemia en lo que más me he empeñado es en mirarme a mí, a la historia de Gloria ¿Quién es Gloria? ¿Qué hace Gloria?”, Goyo, cantante.

Cuando inició en la música, ¿alguna vez imaginó llegar a este punto?

​

No. Incluso a veces vivo las cosas y no sé en qué punto estoy (risas). Para mí llegar a la música, escribir y el estudio es lo mejor, no hay nada como eso y ya con eso tengo.

¿Ha contemplado la posibilidad de ser solista en un futuro?

​

Sí. En ChocQuib nosotros siempre hemos tenido la idea de ser artistas que puedan ser independientes, no tratamos de ‘amalgamarnos’. Slow está en la producción y ahora trabaja con otros muchos artistas, a Tostao le gusta mucho el arte, pero es muy de negocios y está creando el sello de ChoQuibTown, y Goyo está siempre haciendo música y canciones. Creo que pronto la gente va a escuchar algo sobre el capítulo de Gloria.

¿Ha pensado en hacer alguna salsa en honor a Jairo Varela? Con las raíces que tiene de él

​

El año pasado participé en algo que va a salir en HBO, una versión en piano y voz de la canción Gotas de lluvia y lloré prácticamente. Nunca imaginé cómo sonaría mi voz en una canción como esa en piano. Jairo está en mí todos los días, es mi compositor favorito y total, haría salsa todas las veces que haya que hacerlo.