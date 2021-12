Falleció a los 53 años Carlos Marín, integrante de la reconocida agrupación Il Divo

Carlos Marín, cantante español que hacía parte de la agrupación Il Divo, falleció a los 53 años. Esta noticia se anunció a través de las cuentas oficiales del Twitter e Instagram del grupo musical.



“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos” se lee en el tweet.

Carlos Marín estaba entubado y en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos, UCI, en un hospital de Manchester, Reino Unido.



Por esto, Primer Beat Producciones anunció el aplazamiento del concierto que iba a celebrarse en el Coliseum de A Coruña el próximo 22 de diciembre.

Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como ‘Los Miserables’ o ‘La Bella y La Bestia’, entró a ser parte de la agrupación en el 2003 junto a Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.



Hasta el momento, han publicado nueve discos de estudio, desde el homónimo ‘Il Divo’ en el 2004, hasta ‘For Once In My Life: A Celebration of Motown’, el más reciente en el 2021, con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo.