Este miércoles se reanudarán las declaraciones en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El jurado del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard no se puso de acuerdo este martes sobre un veredicto acerca de si el actor fue difamado por su exesposa y reanudará el miércoles las deliberaciones.



Los siete miembros del jurado -cinco hombres y dos mujeres- comenzaron a deliberar el viernes, al término de seis semanas de declaraciones en el tribunal de Fairfax, una pequeña localidad cercana a Washington. Retomaron este martes, porque el lunes fue feriado en Estados Unidos.



Pero en más de nueve horas no tomaron una decisión y reanudarán las deliberaciones el miércoles por la mañana.



Johnny Depp ha viajado al Reino Unido para participar, domingo y lunes, en dos conciertos del cantante británico Jeff Beck.



Contactada por la AFP, una portavoz de Amber Heard no quiso confirmar "en estos momentos" si la actriz estaría presente cuando se anuncie el veredicto.

Los cientos de fans, en su mayoría de Johnny Depp, congregados frente al tribunal abandonaron el lugar.



Las declaraciones de los demandantes y testigos, transmitidas en directo por televisión, revelaron detalles crudos sobre la vida en común de los dos actores.



La estrella de la saga "Piratas del Caribe" demanda a Heard por difamación por una columna publicada por el Washington Post en 2018 en la que ella se definía como "una personalidad pública que representa la violencia doméstica". La actriz no nombró a Johnny Depp, pero su exesposo pide 50 millones de dólares en daños y perjuicios porque afirma que esto ha destruido su carrera y reputación.



Amber Heard, una de las actrices de "La Liga de la Justicia" y "Aquaman", contraatacó pidiendo el doble. La actriz de 36 años asegura haber ejercido su derecho a la libertad de expresión escribiendo esta columna.



Según ella, la denuncia de Johnny Depp es "fútil" y prolonga "el abuso y el acoso" que asegura haber sufrido por parte de él.



Heard acusa a un exabogado del actor de haberla difamado declarando a la prensa que sus denuncias de violencia doméstica eran "falsas".

Acusaciones "desconcertantes"



El jurado debe responder a varias preguntas, pronunciarse sobre ambas denuncias y determinar el monto de los eventuales daños y perjuicios.



Desde el 11 de abril, el jurado ha escuchado decenas de horas de testimonios y grabaciones de audio o video que han revelado detalles escabrosos de sus vidas entre 2011 y 2016, que poco tienen que ver con el glamour de Hollywood.



La actriz contó que Johnny Depp se convirtió en un "monstruo" bajo la influencia de las drogas y el alcohol y que no estaba en tratamiento para desintoxicación. Dice que la violó con una botella de alcohol en marzo de 2015, un mes después de la boda.

Ese día Johnny Depp perdió parte de la punta de un dedo y tuvo que ser hospitalizado. Dice que fue por una botella que le lanzó Amber Heard. Ella sostiene que se lastimó él solo.



Tras una discusión en mayo de 2016 durante la cual Johnny Depp le lanzó supuestamente un teléfono al rostro, ella solicitó el divorcio por violencia doméstica, después de poco más de un año de matrimonio.



Desde entonces fue blanco de una campaña de desprestigio en las redes sociales que perjudicó su carrera.



El actor de 58 años dijo que nunca le levantó la mano a una mujer y que la violenta era ella.



El actor ha perdido una primera demanda por difamación en Londres en 2020 contra el tabloide The Sun, que lo llamó "marido violento".



Los dos actores afirman haber perdido cada uno entre 40 y 50 millones de dólares desde la publicación de la columna.