Esta semana en Cali habrá una conferencia sobre la alimentación de la primera infancia

Cómo alimentar nuestros hijos de manera saludable, deliciosa y

asequible al bolsillo, es el dilema que enfrentan todos los días las

mamás.



Qué no comen verduras, que sólo quieren dulces, que no les gusta la

sopa, temas que hacen de las horas de comida muchas veces una

verdadera tortura.



Esta semana la Dra. Mary Vitale enseñará a preparar platos saludables

para los hijos, sabrosos al paladar y divertidos para la familia, en una

conferencia sin costo para afiliados categorías A y B de la Caja de

Compensación Familiar Comfenalco Valle Delagente.



Como un abrebocas a este encuentro la consultamos sobre este vital tema.



¿La alimentación influye en el rendimiento escolar de los niños?

Totalmente. El cerebro como cualquier órgano del cuerpo debe recibir

los mejores nutrientes para rendir mejor en memoria, lenguaje,

aprendizaje, recuerdos etc. En este sentido si un niño se alimenta mal

se verá afectado su rendimiento escolar, así como su desarrollo y

crecimiento.

¿Qué alimentos no pueden faltar en su alimentación?

1.- Grasas saludables ricas en omega 3 como el aguacate, yema del

huevo, aceite de coco, aceite de oliva, frutos secos, pescado como el

salmón.

2.- Proteínas de origen animal o vegetal dependiendo del estilo que

tenga la familia, lo importante es que el niño consuma todos los

aminoácidos esenciales para formar las hormonas del crecimiento y

aprendizaje correctamente.

3.- Carbohidratos provenientes de frutas, vegetales y tubérculos

(como yuca, plátano) ya que son ricas en vitaminas, fibra y minerales.

Los niños antes de llegar al colegio generalmente desayunan

¿Cómo potenciarlo para empezar el día con energía?

Un desayuno muy colombiano y sencillo es huevos con arroz y

mantequilla. Parece mentira pero este es un plato sencillo, económico y con todos los nutrientes. A veces las mamás por falta de información no saben que dar y buscan opciones súper sofisticadas y costosas pensando que es mejor y con comida real se logra un plato balanceado y saludable.



Otra opción son los huevos revueltos con arepa blanca y mantequilla. No

recomiendo salchichas, ni yogures con sabores, ni jamón, ni alimentos

fritos ya que estos son ricos en omega 6, colorantes artificiales,

saborizantes y químicos que si afectan de manera importante el

desarrollo, crecimiento y rendimiento escolar de los niños.

¿Qué alimentos actúan en detrimento de su desarrollo escolar

y definitivamente no deben estar en su dieta diaria?

1. Cereales azucarados

2. Yogures con sabores artificiales y ricos en azucares

3. Ponqués

4. Chocolatinas ricas en azúcar añadido

5. Helados

6. Golosinas, gomitas, etc

7. Cheetos, doritos, etc

8. Salchichas

9. Jamones

¿Qué hacer cuando los alimentos que lo benefician no le

gustan al niño?

Hay varias cosas por hacer:

1. Dejar de comprar, el niño solo se come lo que ve en la casa, y si no

hay nada de esto el no podrá ir a la tienda con la tarjeta a comprarlo,

entonces los padres son los que deben dejar de exponer esta comida.

“NADIE SE COME LO QUE NO SE COMPRA”.



2. Exponer frutas de forma atractiva y sin presión. En un principio el

niño buscará las galletas y no las encontrará, hará “show” porque no

esta sus galletas y allí viene la magia de los padres, yo recomiendo

decir “hijo se me olvido, pero compre bananas, para la próxima yo las

traigo, pero mientras tanto te puede comer esto con mantequilla de

maní u otra opción”



Esta estrategia hará que tu hijo entiendo que papá o mamá no están

imponiendo sino que reconocen que se les olvido las galletas, y me

están dando otra opción que no conocía pero podría probarla a ver qué

tal.



Si el niño no se come la fruta es muy seguro que tendrá más hambre

en el almuerzo o cena, así que será un buen momento para comer

comida real.



3. Otra estrategia que recomiendo es siempre ofrecer 2 opciones

saludables. Es decir: hija quieres “manzana o banana”, “zanahoria o

tomate”, nunca ofrezcan quieres banana o helado, porque es obvio el

que el niño preferirá el helado.



Esta estrategia es maravillosa para niños que quieren sentir que tienen

el mando y la autonomía de su alimentación pues mamá o papá me

están dando a escoger y soy yo el que escojo. Lo que ellos no saben

es que son 2 opciones saludables. Así que estamos cuidando a

nuestros hijos sin imponer autoritariamente las cosas.

¿El cambio se puede hacer en cualquier edad?

Si claro. Si un adulto es capaz de cambiar, los niños lo hacen mucha

más rápido y fácil, pero es un proceso que los padres deben apoyar

con mucho amor e inteligencia, porque el niño tiene X cantidad de

tiempo comiendo y comportándose de una forma y de un día para otro

no se cambia, los niños no son robots, son humanos que deben ser

enseñados y guiados con mucho amor.

